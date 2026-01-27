AKTUELNO

Zadruga

OVOME SE NIJE NADAO! Učesnici vinuli Urošev nastup u nebesa, dobio pohvale i od svojih suparnika: IZGLEDAO SI SVETSKI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte lepe reči!

Učesnici danas biraju osobu koja je imala najbolji nastup tokom takmičenja za najboljeg performera. Prvi je svoj sud dao Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš, Aneli i Asmin su se veoma potrudili. Moram da izdvojim Uroša, koji se veoma potrudio i briljirao tokom svog nastupa - kazao je Janjuš.

- Uroše, zaista jesi veoma talentovan. Svetski si izgledao. Mislim da bi u Americi ti bio zvezda. Zaista si me oduševio - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Saglasna sam sa tim da je Uroš delovao svetski, veoma si talentovan. Na stranu naš sukob, ali ako budeš želeo da se baviš nekim modelingom, mislim da bi u svetu uspeo. Ipak, za mene je Luka na prvom mestu - rekla je Sofija.

- Nisam očekivao da će onako veče da prođe, bilo je savršeno. Uroše, jesi se veoma potrudio, ali je tvoj treći nastup mogao da bude bolji. Matora je bila najbolja - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

