BUKTI RAT MINE I ANITE: Sve tajne izlaze na videlo, Vrbaški konačno raskrinkala navodnu aferu sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Luka na sve moguće načine gasi priču!

U toku je "Igra istine", a Anđelo Ranković prvo pitanje je postavio Mini Vrbaški.

- Da li i dalje stojiš pri tome da je Anita iskrena, pa i na svoju štetu? - pitao je Anđelo.

- Ne. Pitanje za Anitu, da li možeš da ispričaš o čemu sam ti se ja poveravala? - pitala je Mina.

- Ne mogu, ja ne izdajem - rekla je Anita,.

- Što se tiče Relje ja sam sve rekla - poručila je Mina.

- Pitanje za Minu, šta znači crveno i gde ti je crveno srce? Plišano srce, zeka i sat, od koga si to dobila? - pitala je Anita.

- Sve što sam dobila je od mame. Juče je Luka rekao da je taj neko ovde, a onda da nije ovde, pa je bilo da je iz spoljnog sveta. Ja sam Viktoru sve rekla i ja ću da kažem jer ja nemam problem - govorila je Mina.

- Ovo je uradila da bi sklonila priču sa Relje, Anita je najkvarnija na svetu - dodao je Lepi Mića.

- Anita, ti lažeš i ja se kunem u Borisa. Ja ću da pričam o Relji. Juče je rečeno da ona mene drži u šaci i da ja nju držim u šaci i tu je Luka potvrdio. Najbitnije je da Luka sve zna za Relju. Ja se ne bojim kad je istina u pitanju. Ja sam reklo da je crveno da neće biti majka i da je to da dobije, a radili su na detetu 28 dana od 30, punio ju je. Što se tiče Relje treći dan otkako je ušla smo počeli da pričamo o tome, a Dača meni to nije rekao. Ona je meni krenula da priča "Hoće pet penthausa" i da Tamara baca lajkove. Sve što je Dača rekao bio je blag. Znamo svi kako se ponašala kad je pokrenuta tema i najviše joj je smetao Anđelo jer ona misli da je zaštićen, a o njenim pričama se priča. Ona je bila u studiju, izlazila je u modricama, istina je da su u Budvi bili zajedno, istina je da je Relja govorio Nikoliji da je u studiju kad ga zove. Pre tri nedelje smo išle u kazinu, pevale i imale smo tu foru, a onda ispred kazina je govorila da se baci lajk i to je bilo dok je bila sa Lukom u vezi. Ja sam uvek govorila da me izuzmu iz priče. Dača mi je nakon prve svađe sa Anitom rekao da joj kažem da neće ništa neći za Relju ako ona prestane da govori da je on lažov. Ja sam rekla da povuče ručnu i smiri Luku, a ona mi je rekla: "Nema potrebe, Luki sam sve ispričala za Relju" - govorila je Mina.

- Ja Viktoru nisam prijatelj, a pokazaćemo da li sam znao. Ja da sam znao za Relju prišao bih Mini i pitao je zašto me kanali ako zna da je bila sa Reljom - rekao je Luka.

- Da li Mina laže? Zašto je Luka sumnjao zašto to Mina ne komentariše? - pitao je Viktor.

- Ja sam Aniti rekao i zaklao sam se u sina. Ja ovo nisam znao i ovo sad utiče na moju vezu i na sve - pričao je Luka.

- Ja nemam šta da kažem osim da Mina laže. Nakon Dače je mogao bilo ko da ustane i ovo da kaže. Ja sam rekao Luki da je ona meni pre 10 dana došla i pokazala sat i minđuše. Davala mi je crno i zeleno srce da mirišem, dobila je kapu. Ona je meni na tri dana pričala o crvenom. Ona se zaklela u sve što ima i sram je bilo - pričala je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić