Zasigurna četvorka u izolaciji: Janjuš udara kontru Aniti i Luki, večeras spava sa Aneli u izolaciji! (VIDEO)

U toku je "Igra istine", a Hana Duvnjak govorila je o problemima sa Neriom Ružanjijem.

- Nerio i ja smo loše već mesec i po dana. Iskaljavamo se jedno na drugome i ja ne mogu da pređem preko nekih stvari. On ćuti, ja mu zameram. Rekla sam da treba da poradimo na ovome i da ne želimo da raskinemo jer se volimo. Mi smo zbog Ahmića prošli kroz pakao - rekla je Hana.

- On se zaljubio u plavu Vanju - dodao je Asmin.

- Ona zamera jer je nije branio, jer nije došao u bolnicu - rekao je Uroš.

- Hana, ti mnogo voliš rijaliti - umešala se Jovana.

- Ja sam rekla da sednemo da popričamo, ali on nije hteo. Neću da se potiže tema zaljubljivanja jer sam se ja sprdala. Sofija mi je draga i neću da se to misli, vidim samo Neria. Imam pitanje za Anitu, rekla si da veruješ da Luka nema emocije prema Aneli, zašto onda ne spava sam u izolaciji? - rekla je Hana.

- Verujem mu. Ja sam rekla da ću da spavam u kući, a on mi je rekao da spavam ako hoću da sutra za stolom ne bi moglo da se priča. Ja sam videla da Aneli ne provocira, verujem mu, ali ne želim da se priče pričaju po kući - odgovorila je Anita.

- Ako ti večeras ideš kod Luke, ja idem kod Aneli - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

