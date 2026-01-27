AKTUELNO

Anđela Đuričić plače na Tajlandu, doživela ogromnu neprijatnost: Isplivao snimak! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 8" Anđela Đuričić posle raskida s Nenadom Marinkovićem Gastozom spakovala je kofere i otputovala na Tajland, odakle sa fanovima na Instagramu deli prelepe prizore s ove egzotične destinacije, a sada je novim snimkom nasmejala sve do suza.

Pratiocima je sada pokazala kakva je iskustva doživela dok je golišava pozirala na slonu. Dok se trudila da zauze najbolju pozu u minijaturnom bikiniju, slon je bio nemiran, te ju je u nekoliko navrata u potpunosti isprskao.

Tu neprijatnostima nije bio kraj - udarao ju je surlom po zadnjici, a njen izraz lica bio je neprocenjiv.

- Plakala sam od smeha, samo ću vam to reći - navela je u opisu klipa na Instagramu.

"Nisam sav svoj"

Podsetimo, Gastoz se nedavno povodom raskida oglasio za naš portal, te potvrdio da više nije sa njom.

- Istina je, nismo više zajedno i to je to… Bilo je čupavo pred kraj, nismo uspeli da nađemo zajednički jezik i najbolje je ovako - poručio je Gastoz i dodao:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TikTok Printscreen

- Svakako nisam sav svoj kada dođe ovo doba godine, ali mislim da je najbolje ovako. Neću da detaljišem, razlozi su naša privatna stvar, ja joj želim sreću i šta više, mislim da joj činim uslugu, a to će shvatiti kroz par meseci - zaključio je Marinković za Pink.rs.

Autor: D. T.

#Anđela Đuričić

#ELITA

#Tajland

