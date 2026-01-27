AKTUELNO

Filip Đukić kod Amidžića krenuo da nabraja s kojim je devojkama spavao, Maja Marinković ga momentalno ponizila (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Amidži šou" gostovali su učesnici "Elite", a već u prvim minutima druženja kod Ognjena Amidžića došlo je do prvih trzavica i neprijatnosti.

Naime, Amidžića je interesovao Filipov ljubavni život, te ga je zamolio da ga uputi u dešavanja u Beloj kući i otkrije sa kojim je sve to devojkama bio.

- Mislio sam da će ovo biti najnormalnija, najzrelija sezona do sad, ali... - odmah se požalio Đukić, a voditelj je želeo da zna nešto više.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa kim si bio u šemi do sad, od početka ove sezone? Reci mi da znam - upitao je Ognjen.

- Sa Majom, Boginjom i unutra sa još par devojaka - nevoljno je priznao Filip, a Maja nije ostala imuna, već je odmah dobacila:

- Ja se ne sećam, iskreno - priznala je Maja Marinković.

- Ognjene, samo mene i Asmina nije j*bao - našalio se Janjuš, a Boginja se pobunila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ni mene - istakla je ona.

Autor: D. T.

