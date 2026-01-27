Janjuš priznao da obožava ovaj narkotik: Opušta me i naviru mi dobre ideje (VIDEO)

AKTUELNO

Bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku priznao je svoje iskustvo sa narkoticima.

Janjuš je bez dlake na jeziku odgovarao na škakljiva pitanja voditelja i nasmejao sve u studiju.

- Da li si nekada probao nešto od narkotika i šta? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne! Volim da duvam, džoint da zapalim obožavam. To je lek! Džoint kad popušiš, brate, opusti te, majke mi moje. To nije narkotik, to je lek. Ljudi se leče kanabisom, ne znam da li znaš - objasnio je Janjuš, a na pitanje da li mu to služi kao lek, rekao je:

- Ne lečim se, nego me opusti. Dosta mi dobrih misli daje za posao. Ovde nije legalno, u Nemačkoj i Holandiji jeste. Jednom godišnje odem u Nemačku i tamo se opustim. Radi me na smejanje. Glupo mi je što ovde kod nas ne mogu da probam. Kad popušiš, slatko je dobro da se jede posle toga - objasnio je Janjuš.

