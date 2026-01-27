ŠOK PRIZNANJE UROŠA STANIĆA! Ovako zagorčava živote bivšim momcima: Lomi kola i uhodi, a tek da čujete kako ih raskrinkava kod porodice (VIDEO)

Kontroverzni učesnik "Elite" Uroš Stanić u emsiji "Amidži šou" priznao je na koje se sve načine svetio bivšim momcima nakon prekida ljubavi.

Voditelja je zanimalo koja je najgora stvar koju je uradio zbog ljubomore, a Uroš nije krio da je spisak poduži.

- Ima ih dosta! Od toga da sam ih uhodio, razbijao kola, razotkrivao ih kod familije... Ja sam psiho u ljubavi. Jedan dečko je bio sa mnom u vezi godinu i po dana, raskinuli smo, ja sam poslao njegovoj proodici i familiji šta je i napravio haos od života - prisetio se Uroš, a potom nastavio:

- Jednog dečka sam uhodio dva-tri sata taksijem da vidim da li će da me prevari, pa sam mu napravio haos jer me nije prevario... Jednom sam razbio cela kola - priznao je Stanić.

Na pitanje zbog čega je pravio haos dečku koji ga nije prevario rekao je:

- Jer sam potrošio mnogo para na taksi, mislio sam da će da me prevari, ali nije, zaj*bao sam se - priznao je on, na šta su se svi smejali.

- Nisam normalan u ljubavi, u ljubavi sam đavo, ali inače sam anđeo. Ja otvorim lažan profil, pošaljem sve skrinšotove poruka, naše zajedničke slike i tako to... Nije za pohvalu, ali u meni proradi neki demon. Lečio sam se, išao sam u crkve, postio sam. Bolji sam danas nego što sam bio ranije - objasnio je Stanić.

Autor: D. T.