SVAĐA KOD AMIDŽIĆA! Asmin priznao koju je ženu najviše voleo, Aneli odmah skočila (VIDEO)

Asmin Durdžić Alibaba govorio je u emisiji "Amidži šou" na Pinku o svom burnom ljubavnom životu, a jedno pitanje izazvalo je pravu pometnju u studiju.

Naime, voditelja je zanimalo koju je Asmin ženu najviše voleo, a njegov odgovor iznervirao je njegovu bivšu ženu Aneli Ahmić, koja je takođe gostovala u emisiji.

- Neću reći prezime... Aldina - rekao je Asmin, a Aneli se odmah pobunila.

- Jao, Ognjene, što laže!

- Ozbiljno. To mi je bila zadnja devojka pre Aneli.

Međutim, njegova bivša nije bila saglasna.

- Totalno je ignorisao devojku, pobegao na more sa društvom radi nje. Nije voleo, ja ti mogu reći ime devojke koju je najviše voleo. Budi iskren jednom u životu. Bio je sa njom pet dana u šemi - rekla je ona, a Asminova priča se sa ovom nije složila.

- Bili smo zajedno četiri meseca, nije me nešto ispoštovala i ja pobegao na more sa drugom devojkom. Povredila me je, ali sam je najviše voleo u tom momentu - rekao je on.

- Voleo je Valentinu. Bio je sa njom 12-13 godina u vezi, bio je mlad jako, lud za njom. Bila je 15-20 godina starija od njega, za njom je bio lud, a za Aldinom ne - objasnila je Aneli, a na njene reči nadovezao se Asmin.

- Svaku sam devojku voleo na svoj način, svaku devojku sam voleo drugačije. Sada se udala, verovatno ima i dete... Možda se i rastala, videću kad izađem - našalio se učesnik "Elite".

