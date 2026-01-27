AKTUELNO

Domaći

ON JE NAJVEĆA LJUBAV U MOM ŽIVOTU Maja birala između Janjuša i Cara, umalo briznula u plač: Imali smo ozbiljne planove... (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ljubavne drame učesnice "Elite" Maje Marinković domaća javnost poslednjih godina budnim okom prati, a sada je u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku priznala kog je muškarca naime volela.

Naime, voditelj joj je postavio teško pitanje, zbog kog je momentalno promenila raspoloženje, te se činilo kao da će zaplakati.

- Da moraš da biraš jednu osobu sa kojom bi otišla na pusto ostrvo, da li bi se odlučila za Filipa Cara ili Janjuša? - glasilo je pitanje, a Maja je imala spreman odgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za Filipa Cara. On je najveća ljubav u mom životu, bio. On je poslednji muškarac sa kojim sam imala ozbiljne planove, ali naravno, s obzirom na to kakvi smo po temperamentu on i ja... On, pa ko preživi, pričaće - rekla je Maja, što je obradovalo Janjuša.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock

- Hvala Bogu dragom, jer ja znam da se ne bih vratio sa tog ostrva - našalio se Janjušević, a Maja je dodala:

- Naravno, kada već moram da biram, ali ta emocija je završena. To je nešto što je ostavilo veliki pečat u mom životu, to je moja najveća ljubav - zaključila je ona.

Autor: D. T.

#Filip Car

#Maja Marinković

#Marko Janjušević Janjuš

