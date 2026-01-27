AKTUELNO

Domaći

Filip Đukić prekinuo ćutnju o Pauli Hublin! Konačno priznao što su raskinuli, a jedna stvar ga u vezi nje i dalje muči (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poslednja ozbiljna veza učesnika "Elite" Filipa Đukića bila je sa bivšom učesnicom "Zadruge" Paulom Hublin, posle koje se nije emotivno vezivao.

U prilog ovome govori i njegova izjava u emisiji Ognjena Amidžića, koji ga je upitao šta je to najluđe što je uradio zbog ljubavi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tetovirao sam imena svih bivših devojaka, a od poslednje, Paule, portret, evo ga na butini. Stoji... Nisam stigao, trebalo je da ga prepravljam na jesen, ali... Ne znam šta da uradim, možda da stavim naočare, džoint, neku foru da napravim. Fora je što je pored keve, ćaleta i burazera, ne znam šta da radim, nije smešno - požalio se Filip.

Foto: Instagram.com

Voditelja je zanimalo kako je došlo do toga da je istetovira.

- Ona je mene istetovirala, reko hajde i ja nju... Ne znam šta je sa njenom tetovažom, nemamo kontakt - priznao je Filip, a na pitanje zbog čega su raskinuli rekao je:

- Nismo se poklapali... Pogledi na život i to - sažet je bio Đukić.

Autor: D .T.

POVEZANE VESTI

Domaći

SAD ĆE DA PLATI PUNU CENU: Drug Filipa Đukića pristao da prepravi Bebičinu tetovažu, pa dao sud o odnosu Teodore i Filipa (VIDEO)

Domaći

To što Taki daje blagoslove šakom i kapom... Filip Reljić otkrio da su Đukiću sve devojke u Eliti iste, a evo da li bi voleo da vidi njega i Maju u ve

Domaći

SEBI ZABRANIO SAMO JEDNU STVAR! Milan Stojičković udario na sve STARLETE, ne želi ni da razmišlja o VEZI sa njima, ali priželjkuje da se Jelena Karleu

Zadruga

Boginju pojela sujeta: Niskim udarcima pokušala da ponizi Vanju, Đukić kao pravi zaštitnik krenuo da je brani! (VIDEO)

Domaći

Branio sam je deset meseci, a ona... Moka Slavnić prekinuo ćutnju o Anđeli Đuričić, čim je ušla u Elitu 8 rešio sve da ispriča (VIDEO)

Domaći

Nemam želudac da ga gledam ovakvog: Oglasila se Bebičina majka! Evo šta kaže o Teodori nakon što je raskinula veridbu, pa završila s Đukićem