Filip Đukić prekinuo ćutnju o Pauli Hublin! Konačno priznao što su raskinuli, a jedna stvar ga u vezi nje i dalje muči (VIDEO)

Poslednja ozbiljna veza učesnika "Elite" Filipa Đukića bila je sa bivšom učesnicom "Zadruge" Paulom Hublin, posle koje se nije emotivno vezivao.

U prilog ovome govori i njegova izjava u emisiji Ognjena Amidžića, koji ga je upitao šta je to najluđe što je uradio zbog ljubavi.

- Tetovirao sam imena svih bivših devojaka, a od poslednje, Paule, portret, evo ga na butini. Stoji... Nisam stigao, trebalo je da ga prepravljam na jesen, ali... Ne znam šta da uradim, možda da stavim naočare, džoint, neku foru da napravim. Fora je što je pored keve, ćaleta i burazera, ne znam šta da radim, nije smešno - požalio se Filip.

Voditelja je zanimalo kako je došlo do toga da je istetovira.

- Ona je mene istetovirala, reko hajde i ja nju... Ne znam šta je sa njenom tetovažom, nemamo kontakt - priznao je Filip, a na pitanje zbog čega su raskinuli rekao je:

- Nismo se poklapali... Pogledi na život i to - sažet je bio Đukić.

Autor: D .T.