Muk u studiju! Aneli Ahmić priznala da li je bila privođena, evo gde ju je vodila policija (VIDEO)

Već tri godine regionalni mediji ne prestaju da pišu o burnoj prošlosti učesnice "Elite" Aneli Ahmić, koja je sada u emisiji "Amidži šou" odgovorila na kontroverzno pitanje.

- Da li si nekada bila privođena i ako jesi zbog čega? - zanimalo je Ognjena Amidžića, a Aneli je rešila da stavi tačku na glasine.

- Ne. Nisam bila privođena, nego su me čekali po dogovoru da dođem na neko mesto i onda sam otišla sa njima. Nisu nikada došli i priveli me, nego smo se čuli telefonski i znali smo gde ćemo se naći, bilo je to u Beču. Tamo sam sa njima nastavila dalje na put - objašnjavala je Aneli, a Uroš Stanić iskoristio je priliku da joj uputi provokaciju.

- To je neka moderna policija...

Ahmićeva je potom objasnila gde je to otputovala s policijom.

- U Nemačku... Tada sam imala suđenje - objasnila je ona.

Autor: D. T.