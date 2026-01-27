AKTUELNO

Domaći

Brojka će vas šokirati! Boginja priznala sa koliko je muškaraca spavala, svi joj se smejali u studiju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnica "Elite" Tanja Stijelja Boginja gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je svojim odgovorima na pitanje o intimnom životu nasmejala sve u studiju.

Naime, Ognjen Amidžić ju je upitao da navede broj muškaraca sa kojima je spavala, a uprkos tome što je isprva negodovala, rekla je tačnu cifru.

- Joj... Ne brojim, ali nije bilo mnogo. Pošto sam bila sve u dugim vezama... Četiri, četvoro je bilo - rekla je Boginja, a zbog Janjuševog negodovanja svi su počeli da se smeju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Joj, majko moja - kukao je on.

- Sa dvadeset godina sam izgubila nevinost - objašnjavala je Boginja, ali Janjuš je bio nepoverljiv.

- Gde Ognjene četiri, Boga ti, ne zaj*bavaj se, majke ti. To je kao da ja kažem da sam sa njih šest bio. Ja još nisam upoznao devojku da je imala četiri partnera - rekao je Janjuš.

Autor: D. T.

#Tanja Stijelja Boginja

POVEZANE VESTI

Domaći

SVAĐA KOD AMIDŽIĆA! Asmin priznao koju je ženu najviše voleo, Aneli odmah skočila (VIDEO)

Domaći

Muk u studiju! Aneli Ahmić priznala da li je bila privođena, evo gde ju je vodila policija (VIDEO)

Domaći

Anelinu snaju pitali da li bi glasala da u Eliti pobedi ona ili Asmin: Zbog njenog odgovora goreće Balkan! (VIDEO)

Domaći

Zbog stresa sam izgubila bebu! Bolno priznanje Jelene Karleuše uživo u emisiji: Tada niko nije znao da sam trudna, a ponašali su se kao da sam nekog u

Domaći

Milan Milošević javno priznao kojoj voditeljki bi dao otkaz: Daću joj tri moje plate kad ode i to je to

Domaći

Da mi nije pevala prateće vokale nikad ne bi bila uspešna: Maja Nikolić žestoko potkačila Aleksandru Radović