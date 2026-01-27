Brojka će vas šokirati! Boginja priznala sa koliko je muškaraca spavala, svi joj se smejali u studiju (VIDEO)

Učesnica "Elite" Tanja Stijelja Boginja gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je svojim odgovorima na pitanje o intimnom životu nasmejala sve u studiju.

Naime, Ognjen Amidžić ju je upitao da navede broj muškaraca sa kojima je spavala, a uprkos tome što je isprva negodovala, rekla je tačnu cifru.

- Joj... Ne brojim, ali nije bilo mnogo. Pošto sam bila sve u dugim vezama... Četiri, četvoro je bilo - rekla je Boginja, a zbog Janjuševog negodovanja svi su počeli da se smeju.

- Joj, majko moja - kukao je on.

- Sa dvadeset godina sam izgubila nevinost - objašnjavala je Boginja, ali Janjuš je bio nepoverljiv.

- Gde Ognjene četiri, Boga ti, ne zaj*bavaj se, majke ti. To je kao da ja kažem da sam sa njih šest bio. Ja još nisam upoznao devojku da je imala četiri partnera - rekao je Janjuš.

Autor: D. T.