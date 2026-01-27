BILA SAM PRVA I ZAJ*BALA SE Filip Đukić konačno Boginji u lice priznao zbog čega još uvek nisu u vezi (VIDEO)

Nije tajna da je Tanja Stijelja Boginja luda za Filipom Đukićem, koji još uvek nije uplovio u emotivnu vezu sa njom, a sada je razloge konačno otkrio u emisiji "Amidži šou".

Najpre je Marko Janjušević Janjuš uputio voditelja u dešavanja u Beloj kući i nasmejao sve u studiju.

- Evo Boginja je, na primer, zaljubljena u Filipa, a on j*be sve živo. Ona i dalje pati za njim, i dalje je luda za njim. Možeš zamisliti tu budalu? - rekao je on, a Boginja potvrdila.

- To je istina - rekla je ona, a Filip se, kao po običaju, nevešto izjašnjavao.

- Boginja je lepa devojka. Pa... Ti i ja smo prvi bili, beše?

- Prva i zaj*bala se. Nisam očekivala da će posle toga da napravi fudbalski tim - odgovorila je ona.

Aneli Ahmić je potom priznala šta se zbilo između nje i Filipa.

- Mi smo drugari. Nije bilo seksa, ni poljupca. Niko nije sprečio, samo smo se ludo zabavljali. Bilo nam je zanimljivo, malo više smo popili, šta je - tu je - objasnila je ona.

- Sad sam trenutno u nekoj fazi gde treba da se presaberem. Moram da se preispitam, da stanem na noge. Zavozao sam se previše, moram malo da... Videćemo. Imamo još pet meseci - objasnio je Filip zbog čega nije u vezi sa Boginjom.

Autor: D. T.