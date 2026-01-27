AKTUELNO

Domaći

Šok preokret kod Anđele i Gastoza: Isplivale najnovije informacije, bivši par na korak do pomirenja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Njihova bliska drugarica iz "Elite 8" otkrila da će Anđela i Gastoz ljubavi pružiti novu šansu, evo šta im je najveća prepreka!

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su bivšu učesnicu "Elite" Jordanku Denčić Džordi. Ona je u programu uživo na RED televiziji otkrila najnovije detalje iz odnosa Anđele Đurčić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Foto: RED TV Printscreen

- Kad su Anđela i Gastoz raskinuli, je l' si sa oboje korektna? - pitao je Joca.

- Da. Ja navijam da se pomire, postoji šansa. Oboje su tvrdoglavi, ali mislim da će da popuste. Anđeli je sad vrh, pa će da se vrati u realnost kod Gastoza. Gastoz sad organizuje humaniratne žurke, planira biznis, ali neću da pričam šta on planira. Muzika isto, ali neću ja da pričam o tome - rekla je Džordi.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#Andjela Djuričić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Gastoz

#Nenad Marinković Gastoz

#andjela i gastoz

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na korak do pomirenja? Aleks shvatila da joj nedostaje Ivan, povukla prvi potez! (VIDEO)

Zadruga

Ne odustaje: Gastoza odradila Anđelina hladnoća, evo čime će joj sad izmamiti osmeh na lice (VIDEO)

Zadruga

Emocije preplavile Belu kuću: Pušten ljubavni klip Ene i Peje, dobili podršku da nastave svoju vezu! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pomirenja: Gastoz se vratio kod Anđele u krevet, da li će naći zajednički jezik? (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje na pomolu? Stefani i Munji popustile kočnice u izolaciji, na korak do poljupca (VIDEO)

Domaći

Od te veze nema ništa, on nije zaljubljen: Pevačica najavila RASKID Gastoza i Anđele, žestoko razvezala jezik!