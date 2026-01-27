Kad jarac pravi teletu bebu dobije... Pogledajte koliko Aneli poznaje domaće životinje, glava će vas zaboleti od odgovora (VIDEO)

Maja Marinković, Aneli Ahmić i Uroš Stanić odgovarali su u emisiji "Amidži šou" na pitanja u okviru takozvanog "Životinjskog kviza", a kontroverzna učesnica iz Dubrovnika žestoko se izblamirala, kao i Uroš Stanić, dok je Maja imala najviše tačnih odgovora.
Zbog njihovih odgovora smejali su se svi u studiju.
- Nabroj tri domaće životinje koje su uz to i ptice - glasilo je prvo pitanje, a tačan odgovor dala je Maja
- Kokoška, patka, guska - rekla je ona, a Aneli je nasmejala sve u studiju.
- Galeb, kanarinac...
- Od koje životinje se dobija teletina? Od jarca, teleta ili ovce? - bilo je za učesnike "Elite" teško pitanje.
- Od jarca! Jarac kad pravi teletu bebu dobije malo jagnje - objašnjavala je Aneli, dok se voditelj valjao od smeha.
- Kako se zove mladunče konja i kobile? - glasilo je pitanje na koje je Aneli odgovorila:"Poni", a kada su je pitali kojih je životinja mladunče jagnje, rekla je:
- Ovce i bika - odgovorila je Aneli.
Autor: D. T.