AKTUELNO

Domaći

Učesnici Elite zanemeli! Pušten im snimak na kom se Janjuš i Uroš strastveno ljube, Aneli doživela nervni slom: Što mi nisi rekao ovo?! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odnos Uroša Stanića i Marka Janjuševića Janjuša već tri godine dovodi do suza gledaoce kraj malih ekrana, a sada su u emisiji "Amidži šou" otvoreno progovorili o svom prijateljstvu.

Voditelja je najpre zanimalo da li je Uroš nekada primetio da ga Janjuš gleda drugačije.

- Je l' istina da si osećao emocije s njegove strane, neku bliskost? - pitao je Ognjen Amidžić, a Stanić je odmah počeo da se pravda:

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada u životu na taj način njega nisam gledao, niti on mene. Isključivo sam ga gledao na poseban način - pravdao se Uroš.

Ognjena je zanimalo kako će mu Uroš onda objasniti snimak koji je potom prikazao. Naime, korišćenjem veštačke inteligencije korigovao je jednu situaciju sa žurke u "Eliti", te je na ekranu bio prikazan montiran poljubac Uroša i Janjuša, a svi u studiju su bili u šoku.

Foto: TV Pink Printscreen

Filip Đukić odmah je shvatio da se radi o veštačkoj inteligenciji, ali ne i Aneli Ahmić, koja je bila van sebe.

- Mi ovo nismo znali! Čekajte, je l bilo ovo ili ne? Što nisi rekao to?! Kad je on bio u ovom odelu?! - zapitkivala je Aneli, dok je Asmin Durdžić takođe negodovao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Brate, je l istina ovo? Je l' ovo original ili ne? - pitao se on.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Marko Janjušević Janjuš

POVEZANE VESTI

Domaći

NI MUVA SE NIJE ČULA! Aneli otvorila dušu i otkrila da bi RODILA Janjušu dete, a evo šta kaže o Alenu! (VIDEO)

Domaći

KADA JE ONA UŠLA U STUDIO SVI SU ZANEMELI! Voditeljka zablistala u haljini od 7.000 evra, mamila uzdahe u luksuznoj toaleti (FOTO)

Domaći

Muk u studiju! Aneli Ahmić priznala da li je bila privođena, evo gde ju je vodila policija (VIDEO)

Domaći

Nju niko ne očekuje: Velika zvezda spremna da napravi potpunu pometnju svojim ulaskom u Elitu 8, ovaj spektakl ne smete propustiti

Domaći

'MUŽ MI SVE BRANI' Snežana Borjan progovorila o braku s Milanom, on priznao šta bi uradio kada bi saznao da mu je SIN GEJ

Domaći

KAKAV BOTOKS, POGLEDAJ MI BORETINE: Keba otkrio sve tajne svoje nege, a evo šta kaže o svojim hedonističkim sklonostima, spomenuo i jaja