Pomirili se Divna i Marko! Dobili još jedno dete, ali ne živi sa njima: Zbrinuto je na jednom mestu, tako je najbolje

Bračni par Marko i Divna, koje je publika upoznala kroz učešće u emisiji "DNK", pomirili su se nakon što su u prethodnoj godini imali žestoku svađu, zbog koje su morali da reaguju i policija, a onda i neko vreme živeli odvojeno.

Bivša učesnica "Zadruge" priznala je kako stoje stvari.

- Definitivno je sve na nivou i mi smo se pomirili, a sa mnom su se svi vratili ovde i stara ljubav se vraća. Dok nismo živeli zajedno čuli smo se preko telefona i Marku je bilo teško, jer nije bilo osobe koja će da ga dočeka, zagrli noću, naloži vatru da bude topla kuća. Mi smo dvanaest godina zajedno i ne treba da se rasturamo kakva god nas nevolja snašla. Nije hteo da dovede drugu ženu, svaki dan me je zvao i bili smo u kontaktu. Teško mu je bilo čak je i majci rekao da odluči, svađao se sa njom, a posle je majka pristala na sve. Sad kad se posvađamo svako na svoju stranu i to traje kratko, ali nema tuče više - rekla je Divna, a onda progovorila i o Markovoj majci koja se do sada nije pojavljivala u javnosti.

- Ona živi u Austriji, u Gracu, a ovde dolazi možda jednom godišnje. U početku je bilo nezgodno, ali nakon toga sve je istorija života i ne treba se vraćati na prošlost. Ona nam pomaže, šalje pare Marku za šta god treba i to nam dosta znači.

Pored Markove majke koja im dosta pomaže, Divna ističe da sada dosta vode računa o novcu i na šta koliko troše.

- On gleda da zaradi i sada ste zatekli samo mene jer je Marko trenutno na poslu i radi svaki dan od kada sam se ja vratila. Sada imamo novca, ne svađamo se kao pre i dogovaramo se šta ćemo da radimo i ne trošimo pare na gluposti već gledamo da svaki dinar ostavimo sa strane, a ne da se razbacujemo. Bilo je dana kada nemamo, ali ako jedan dan nemamo, drugi dan imamo.

Marko je nedavno otkrio da su postali roditelji, dok Divna o tome nije želela da priča, sada je sve to i potvrdila.

- Jeste tačno, dete nam je zbrinuto na jedno mesto, viđamo ga i imamo kontakt. Dete će biti sa nama i biće zbrinuto od naše familije, biće kod moje svekrve tako sam ja odlučila i neka ga izvede na lakši i bolji put. Tako je najbolje. Nisam želela da pričam o tome i da pominjem decu, da nešto ne bi bilo drugačije - iskrena je bila Divna.

Autor: D. T.