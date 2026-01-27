Tri puta se okupao za četiri meseca! Učesnik Elite otkrio skandalozne informacije o cimeru iz Bele kuće: Ima gljivice (VIDEO)

Večeras su kod Ognjena Amidžića gostovali učesnici "Elite" Aneli Ahmić, Maja Marinković, Tanja Stijelja Boginja, Filip Đukić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš, koje je voditelj stavio pred težak zadatak.

Naime, on im je postavljao pitanja na koja su morali da odgovore tako što će napisati ime osobe prisutne u studiju na koga se pitanje odnosi. Prvo pitanje koje je izazvalo nelagodu jeste osoba za koju smatraju da je imala najviše seksualnih partnera, a Boginja je napisala Majino ime.

Marinkovićeva je ovo shvatila kao provokaciju, te je odgovorila Boginji:

- U pravu je Nataša Bekvalac. Lako je biti pošten kad te niko neće - uzvratila je Maja.

Međutim, pitanje koje je izazvalo najveću pažnju bilo je ko se najređe kupa u "Eliti". Asmin tvrdi da je to Uroš Stanić.

- Uroš... Pa, on se nikad nije kupao! Tri puta se okupao u četiri meseca, pogledajte mu nokte - rekao je on, dok je Maja stala u njegovu odbranu:

- Čist kao apoteka - rekao je on, a Asmin se nije zaustavljao:

- Uroš se stvarno ne kupa. Imaš gljivice na nogama - poručio je on.

Autor: D. T.