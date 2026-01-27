AKTUELNO

Domaći

Tri puta se okupao za četiri meseca! Učesnik Elite otkrio skandalozne informacije o cimeru iz Bele kuće: Ima gljivice (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Večeras su kod Ognjena Amidžića gostovali učesnici "Elite" Aneli Ahmić, Maja Marinković, Tanja Stijelja Boginja, Filip Đukić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš, koje je voditelj stavio pred težak zadatak.

Naime, on im je postavljao pitanja na koja su morali da odgovore tako što će napisati ime osobe prisutne u studiju na koga se pitanje odnosi. Prvo pitanje koje je izazvalo nelagodu jeste osoba za koju smatraju da je imala najviše seksualnih partnera, a Boginja je napisala Majino ime.

Foto: TV Pink Printscreen

Marinkovićeva je ovo shvatila kao provokaciju, te je odgovorila Boginji:

- U pravu je Nataša Bekvalac. Lako je biti pošten kad te niko neće - uzvratila je Maja.

Međutim, pitanje koje je izazvalo najveću pažnju bilo je ko se najređe kupa u "Eliti". Asmin tvrdi da je to Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroš... Pa, on se nikad nije kupao! Tri puta se okupao u četiri meseca, pogledajte mu nokte - rekao je on, dok je Maja stala u njegovu odbranu:

- Čist kao apoteka - rekao je on, a Asmin se nije zaustavljao:

- Uroš se stvarno ne kupa. Imaš gljivice na nogama - poručio je on.

Autor: D. T.

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo gde se nalazi Vesna: Janjuševog psa zavoleli su svi gledaoci Elite, a sada je otkriveno ko brine o njoj (FOTO)

Domaći

OPLEO KAO NIKADA DO SADA! Janjušev nesuđeni tast otkrio kako gleda na Anelinu trudnoću, ubeđen da će Ahmićeva proći kao Maja Marinković!

Domaći

Večeras istina izlazi na videlo: U Narod pita stižu Jelena i Uroš Rajačić! Vreme je da priznaju da li su u vezi!

Domaći

Evo gde je Vesna: Nakon Elite ju je Janjuš uzeo od mama Džehve, a sada se nalazi kod njih (FOTO)

Domaći

'NJENA PORODICA NE PODRŽAVA JANJUŠA!' Nakon burnih svađa i RASKIDA između Aneli i bivšeg košarkaša, Sita Ahmić OVOM objavom jasno stavila do znanja ka

Domaći

PROVOCIRA JE?! Nakon što je Aneli došla da proveri šta radi Janjuš sa Jovanom, ona mu BRUTALNO ODGOVORILA! (VIDEO)