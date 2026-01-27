AKTUELNO

Aneli rangirala svoje bivše po umeću u krevetu: Evo na kom mestu su završili Janjuš, Asmin, Luka, jedan od njih je UBEDLJIVO NAJGORI (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić bez dlake na jeziku odgovarala je na pitanja sa Instagrama u emisiji "Amidži šou" na Pinku, te otkrila stvari koje će izazvati buru komentara na društvenim mrežama.

Na pitanje da li misli da je Asmin Durdžić još uvek voli odgovorila je potvrdno, a onda je usledilo još teže pitanje:

- Rangiraj po umeću u krevetu: Marinko, Asmin, Janjuš, Alen, Luka?

Foto: Pink.rs

- Sa Alenom nikad nisam spavala... Hajde, biću iskrena. Janjuš je najbolji, s njim sam najveću strast imala u životu zato što smo se zavoleli, sve je bilo prvi put pred kamerama. Marinko, Luka, pa Asmin - rekla je Aneli.

- Šta iskreno misliš o Maji?

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ima dve ličnosti u sebi. Maja koja se družila sa mnom, bila je odlična energija između nas dve, prirasla mi je srcu. Kada ti zameri nešto jako je zlobna. Imam dva mišljenja o njoj, dobro i loše.

Aneli je priznala, takođe, da bi pre dala šansu Janjušu nego Asminu, a potom priznala u kakvom je odnosu sa pevačicom Slađanom Mandić, svojom snajom, te da li su u kontatu.

Foto: Instagram.com

- Sve najbolje. Dok je moj brat srećan mislim sve najboljeo njoj. Nismo u kontaktu, sa bratom jesam. Moj brat se bio rastao, pomirio se sa njom, nismo imali priliku da se vidimo.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

