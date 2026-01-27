Maja ili Aneli? Janjuš priznao koju je više voleo, pa otkrio šta oseća prema Kačavendi (VIDEO)

Učesnik "Elite" Marko Janjušević Janjuš odgovarao je u emisiji "Amidži šou" na pitanja korisnika Instagrama, a fokus je bio na njegovom ljubavnom životu.

Gledaoce je zanimalo da li je više voleo Maju ili Aneli, a Janjuš je odabrao Ahmićevu.

- Kada bi mogao jednu elitarku da odvedeš na sat vremena u apartman bez kamera, koju bi odveo? - glasilo je pitanje, a Janjuš je ponovo odabrao Aneli.

Gledaoce je zanimalo i koliko mu je Milena Kačavenda privlačna od 1 do 10.

- Ne gledam je tim očima privlačnosti, ne mogu da je stavim u taj ljubavni odnos, privlačnosti - objasnio je on.

Na pitanje zašto ne prizna da još uvek voli Aneli rekao je:

- Ne mogu da kažem da volim, ne mogu da priznam nešto što nije.

- Šta ti imaš što drugi muškarci u "Eliti" nemaju?

- Harizmu i dva metra, 2.11 - objasnio je on.

