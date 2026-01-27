AKTUELNO

Domaći

Staniju ne smatram prijateljicom! Maja Marinković nikad surovije o Asminovoj bivšoj (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: ustupljene fotografije, tv pink printscreen ||

Maja Marinković stavila je tačku na brojne kontroverze u emisiji "Amidži šou", kada je odgovarala na pitanja korisnika Instagrama.

Na pitanje da li može da se zakune da više ne bi bila sa Filipom Carem odgovorila je odrično, a potom je usledilo intrigantno pitanje:

ON JE NAJVEĆA LJUBAV U MOM ŽIVOTU Maja birala između Janjuša i Cara, umalo briznula u plač: Imali smo ozbiljne planove... (VIDEO)

- Kada bi dobila dozvolu od produkcije da se bez posledica obračunaš s jednim elitarom, koga bi prvo udarila?

- Niko mi ne budi neki specijalni animozitet... Vanja gauda.

Foto: TV Pink Printscreen

Otkrila je takođe da ne bi bila u vezi sa Filipom Đukićem, a potom je potvrdila da je istina da je njen otac Taki Marinković bio sa Teodorom Delić, njenom cimerkom iz "Elite".

- Jeste. Smatram da ja, kao njegova ćerka, ne treba preterano da se mešam u njegov ljubavni život, ali kada je sve već javno isplivalo... Taki je bio gospodin koji ne razotkriva te stvari, ali treba da budu svesni, kada neko nagazi mene, u direktnom je sukobu sa njim, koji je moja najveća podrška. Mislim da je on to mnogo bolje objasnio nego ja i da su dokazi izašli na videlo. Slobodan je čovek, ima pravo da radi šta hoće.

- Da li Staniju smatraš svojom prijateljicom?

Foto: Instagram.com

- Prijatelj je za mene zaista teška reč, ali mogu da kažem drugarica. Neko sa kim sam u korektnim odnosima, što se mene lično tiče, sada ne znam. Uvek sam sa njom bila u korektnim odnosima - rekla je Maja, a potom Anđela Rankovića proglasila najkompletnijim muškarcem u kući.

Autor: D. T.

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

