Boginja i Janjuš priznali da li su letos imali aferu: Cimerima u studiju nije bilo dobro dok su slušali (VIDEO)

Na pitanja korisnika Instagrama u emisiji "Amidži šou" odgovarala je učesnica "Elite" Tanja Stijelja Boginja, a prvo pitanje šokiralo je sve.

Naime, gledaoce je zanimalo da li je nešto imala sa Markom Janjuševićem Janjušem, budući da su se letos povezali na TikToku.

- Snimali smo lajv zajedno i ispostavilo se da idemo zajedno na more. Sreli smo se tamo i to je to, tako je i ostalo. Sve je okej, ništa nismo imali. Stvarno ga gotivim - rekla je ona, a potom je on pojasnio:

- Bio sam sa drugovima kod mojih drugova. Ona i njena drugarica su se javile, rekao sam im:"Dve ribe će doći". Došle se, mi smo otišli, zbog njene drugarice metle - rekao je on.

Na pitanje čime ju je privukao Filip Đukić, rekla je:

- Sviđa mi se njegova ludost, to me privlači, kako izgleda dečko... I zato što nije normalan - rekla je ona, međutim, imala je problem kada je trebalo da navede tri njegove vrline.

- Mislim da je dobar čovek... Zaljubila sam se u izgled njegov. Najgore osobine to što je svaštoj*b, nema stav u nekim situacijama i što pije.

Na pitanje o tome da li joj se sviđa Miki Dudić rekla je:

- Nije moj tip, ali kao čovek je deset - rekla je ona.

Autor: D. T.