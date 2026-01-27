Konačno! Filip Đukić otkrio sa kim će u Eliti ući u vezu, čak i tačan datum: Boginja na aparatima! (VIDEO)

Učesnik "Elite" Filip Đukić u emisiji "Amidži šou" odgovarao je na pitanja korisnika Instagrama, te otkrio do sada nepoznate detalje.

Na pitanje koja mu je najlepša devojka u Beloj kući, rekao je:

- Najlepša prirodna devojka je Boginja - priznao je on, međutim nije znao da odgovori na pitanje da li bi sa njom bio u vezi da su se sreli napolju.

- Da smo se sreli... Otkud znam gde, šta, kako, u kojim okolnostima. Ne mogu da dam odgovor na pitanje šta bi bilo kad bi bilo.

Ni odgovor na pitanje koja se bolje ljubi, Boginja ili Maja, nije znao ni smeo da da.

- Kao u leksikonu... Ne mogu, kako da odgovorim? Ne mogu, bezveze mi je. Glupo mi da odgovaram, majke mi, na ovo - branio se Filip, koji je priznao da i dalje razmišlja o Lores.

- Nije mi to devojka. Nismo nikad ništa imali, ali da mislim na nju, mislim. Nebitno ko je ta, ne znam kako su provalili, a ja nikad nisam spomenuo njeno ime.

Na pitanje da li će ući u vezu sa Urošem Stanićem, šaljivo je rekao:

- Da... Evo, posle emisije. Ulazimo u vezu posle 8. marta - rekao je on, pa priznao što je sa mreža otpratio Maju Marinković.

- Otpratio sam je pre, kad sam ušao u vezu. Tadašnjoj devojci sam rekao s kim sam bio i... Lakše mi da kažem nego da se sazna, pa da još više naj*bem.

Autor: D. T.