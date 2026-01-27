Asmin birao između Stanije i ćerke Nore: Odgovor izazvao muk u studiju, pa priznao da li bi pre njen oproštaj ili vezu s Majom (VIDEO)

Na škakljiva pitanja korisnika Instagrama u emisiji "Amidži šou" odgovarao je učesnik "Elite" Asmin Durdžić.

Asmin je najpre priznao da je Staniju Dobrojević više voleo od Aneli Ahmić, a stiglo mu je i pitanje zgog čega je ljubomoran na Filipa Đukića, pa ga pljuje na svakom koraku.

- Ne pričam o njemu, ne pljujem ga. Sve što kažem, kažem mu u lice. To nije ljubomora, ne volim muškarce koji nemaju muške stavove i ne stoje između svojih grešaka.

Na pitanje da li bi višeo da u "Elitu" na pola sata uđe Stanija ili njegova ćerka Nora odabrao je ćerku, a zanimljivo je bilo i pitanje da li bi pre voleo Stanijin oproštaj ili vezu s Majom Marinković.

- Stanija meni nema šta da oprosti. Više bih voleo da uđem u vezu sa Majom - rekao je on, a potom priznao kako se ugasila ljubav prema Dobrojevićevoj.

- U zadnjih par meseci je pogrešila par puta, ne želim o tome da pričam i gasila se ljubav... Onda sam upoznao drugaricu koja ima jaču energiju.

Prokomentarisao je i prozivke Filipa Cara.

- Filip Car je sa mnom imao okršaj napolju, tu se povukao. Kad izađem, ja ću s njim da rešim - obećao je Asmin.

Autor: D. T.