AKTUELNO

Domaći

Asmin birao između Stanije i ćerke Nore: Odgovor izazvao muk u studiju, pa priznao da li bi pre njen oproštaj ili vezu s Majom (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na škakljiva pitanja korisnika Instagrama u emisiji "Amidži šou" odgovarao je učesnik "Elite" Asmin Durdžić.

Asmin je najpre priznao da je Staniju Dobrojević više voleo od Aneli Ahmić, a stiglo mu je i pitanje zgog čega je ljubomoran na Filipa Đukića, pa ga pljuje na svakom koraku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne pričam o njemu, ne pljujem ga. Sve što kažem, kažem mu u lice. To nije ljubomora, ne volim muškarce koji nemaju muške stavove i ne stoje između svojih grešaka.

Na pitanje da li bi višeo da u "Elitu" na pola sata uđe Stanija ili njegova ćerka Nora odabrao je ćerku, a zanimljivo je bilo i pitanje da li bi pre voleo Stanijin oproštaj ili vezu s Majom Marinković.

Foto: pink.rs, Instagram.com

- Stanija meni nema šta da oprosti. Više bih voleo da uđem u vezu sa Majom - rekao je on, a potom priznao kako se ugasila ljubav prema Dobrojevićevoj.

- U zadnjih par meseci je pogrešila par puta, ne želim o tome da pričam i gasila se ljubav... Onda sam upoznao drugaricu koja ima jaču energiju.

Prokomentarisao je i prozivke Filipa Cara.

- Filip Car je sa mnom imao okršaj napolju, tu se povukao. Kad izađem, ja ću s njim da rešim - obećao je Asmin.

Autor: D. T.

#ELITA

POVEZANE VESTI

Domaći

Maja ili Aneli? Janjuš priznao koju je više voleo, pa otkrio šta oseća prema Kačavendi (VIDEO)

Domaći

NEKADA MALO PRETERA... Darko Lazić priznao sve o svađi s Ljubom Aličićem, pa progovorio o bivšoj devojci Barbari Bobak

Domaći

Staniju ne smatram prijateljicom! Maja Marinković nikad surovije o Asminovoj bivšoj (VIDEO)

Domaći

SVAĐA KOD AMIDŽIĆA! Asmin priznao koju je ženu najviše voleo, Aneli odmah skočila (VIDEO)

Domaći

Anelinu snaju pitali da li bi glasala da u Eliti pobedi ona ili Asmin: Zbog njenog odgovora goreće Balkan! (VIDEO)

Domaći

DA LI SI U KONTAKTU SA MINOM VRBAŠKI?! Đekson prebledeo zbog pitanja o bivšoj, otkrio s kim se viđa iz Zadruge, pa priznao da li je u vezi s Indođijom