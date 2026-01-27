AKTUELNO

Domaći

Zaljubljen sam u Boru Santanu! Uroš Stanić obelodanio emocije prema cimeru iz Elite (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na pitanja korisnika Instagrama odgovarao je Uroš Stanić, učesnik "Elite", koji je tom prilikom priznao da je zaljubljen u cimera iz Bele kuće.

Na početku, kada je trebalo da imenuje top tri najboljih frajera u "Eliti", rekao je:

- Bora Santana, Filip Đukić, Lepi Mića - rekao je Uroš, a potom je priznao da mu se posle "Elite" udvarao neko od učesnika, ali nije želeo da imenuje ko.

Progovorio je i o svojim emocijama u rijalitiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dva puta sam se zaljubio. Imao sam prvu gej vezu u rijalitiju, sa bivšim dečkom Dekijem, sada je aktuelan Bora Santana. Trenutno sam zaljubljen u Boru - rekao je on, a potom priznao ko ga je najviše razočarao u "Eliti".

- Asmin... Katastrofa mi je ponašanje njegovo, agresivan je, na najgnusniji način omalovažava majku svog deteta, svoje dete. Sramota je za muški rod - poručio je Stanić.

Autor: D. T.

#Uroš Stanić

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin birao između Stanije i ćerke Nore: Odgovor izazvao muk u studiju, pa priznao da li bi pre njen oproštaj ili vezu s Majom (VIDEO)

Domaći

Maja ili Aneli? Janjuš priznao koju je više voleo, pa otkrio šta oseća prema Kačavendi (VIDEO)

Domaći

Konačno! Filip Đukić otkrio sa kim će u Eliti ući u vezu, čak i tačan datum: Boginja na aparatima! (VIDEO)

Domaći

TETOVKA I SVETI STEFAN, OTPAD DRUŠTVA! Uroš Stanić urnisao Sofiju i Karića zbog TAJNOG DOPISIVANJA posle kog je usledio raskid: Andrea se spasila!

Zadruga

Spemniji nego ikad: Uroš Stanić ulazi da pokaže zube neprijateljima, iskazao gađenje prem Marinkoviću i Ša! (VIDEO)

Domaći

Uroš Stanić promenio lični opis: Bivši učesnik Elite nadogradio trepavice, podigao obrve, uvećao usne... (FOTO)