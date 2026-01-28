Patim za tim ko sam bila nekad: Pevačica u Zadruzi volela repera, a onda se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku i biznismenu rodila dvoje dece

Bivša zadrugarka i pevačica Andrijana Radonjić udala se za Franu Mikulića i rodila mu dvoje dece. Njih dvoje su se preselili u Hrvatsku, a ona je sada otkrila kako joj izgleda život u susednoj državi i da li bi se vratila.

Andrijana Radonjić ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih. Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.

- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.

Nikada ne bih žrtvovala svoju decu i supruga zarad nekih svojih hirova i želja za nekim životom od pre. I zato sam jako srećna i ovde. Okružena sam svojom decom koju obožavam i čovekom kojeg beskrajno volim i to mi je dovoljno - napisala je ona na Instagramu.

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Inače, tokom prve sezone "Zadruge", bila je u vezi sa Nemanjom Đerićem Đeksonom.

Autor: D. T.