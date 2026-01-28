Hitno oglašavanje Anitine PR službe posle tvrdnji Mine Vrbaški da joj se poveravala o tajnoj šemi s Reljom Popovićem

Domaću javnost i dalje ne prestaju da tresu detalji navodne afere učesnice "Elite" Anite Stanojlović i poznatog pevača Relje Popovića, a sada se sve dodatno uzburkalo nakon što je njena doskorašnja prijateljica u rijalitiju Mina Vrbaški priznala da joj se Anita o tome poverila.

Ona je dugo štitila drugaricu, međutim odlučila je da to više ne radi nakon što je Anita zajedno sa Lukom Vujovićem ugrozila njenu vezu s Viktorom Gagićem.

Mina je na "Igri istine" potvrdila sve što je prethodno, pre nekoliko nedelja, o Anitinim pričama otkrio Dačo Virijević, kog je Stanojlovićeva optužila da laže, a sada se oglasila Anitina PR služba, tačnije Tamara Radoman.

- Bilo je prilično predvidivo da će nakon Dače, posle nekog vremena, ustati i Mina i ispričati istu izmišljotinu. Očigledno njegov najavljivani "kec u rukavu". Priča koja ne postoji i dalje se zasniva isključivo na principu "rekla-kazala", bez ijednog dokaza. Sad već postaje prilično dosadna, ali se uporno pokušava predstaviti kao činjenica - napisala je Tamara na Instagramu i dodala:

- Ne zaboravite da se svi oni ipak nalaze u imaginarijumu, a za one koji ne znaju značenje ove reči - imaginarijum je skup izmišljenih predstava, slika i priča, odnosno nešto što postoji isključivo u nečijoj mašti, a ne u stvarnosti.

Autor: D. T.