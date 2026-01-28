Koliko njih ima dete, pa se razvedu... Sandra dala Hani vetar u leđa da ostavi Neria, misli da jedan potet nikako ne sme da mu oprosti! (VIDEO)

Drama!

Sandra Todić ubeđivala je Hanu Duvnjak da ne treba da ostane u odnosu sa Neriom Ružanjijem samo zbog deteta i da treba da mu da šut-kartu zbog njegovog ponašanja.

- Hana, znaš ti koliko njih ima dete, pa se razvedu. Vidim ja njega, on je čudan i promeni se. On kao igra na žurki... Kako može da kaže da bi bio sa Vanjom Prodanović da nema tebe? Ja bih mom dečku na to glavu odšrafila. Ti si blejačica, gotivna si i nisi loš lik. Ja sam budala, ali ne volim da idem da se izvinjavam. Mene je prebacilo, ja ne mrzim ljude i nikad ne kažem da sam se napila. Nije da se ja ne sećam, nego zaboravim. Ja znam da sam rekla da si sektašica, svega se sećam i možda nije u redu, ali ja tako prebacim. Ja ne znam šta se dešava između vas dvoje. Vi tek sad vidite šta kome ne odgovara, tu ima svašta - govorila je Sandra.

Inače, prethodnog utorka Sandra je najstrašnije vređala Hanu, ali izgleda da je ona smogla snage da joj oprosti teške reči.

Autor: A. Nikolić