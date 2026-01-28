Haos u Rajskom vrtu! Maja odjavila Asmina, njemu sledi PAKLENIH 48 sati, u sve umešana Dušica! (VIDEO)

Neočekivana odluka!

Maja Marinković, Asmin Durdžić i Dačo Virijević došli su kod Drveta kako bi pokušali da dobiju lemura.

- Danas je Asmin obećao ispred Toše da jedan ceo dan neće da se obrati Maji jer on ima akrakter, ali on nije uspeo. Zauzvrat ja sam tražio da se meni i Maji obezbedi nešto, a on mora da oktrije tajnu - rekao je Dačo.

- Obratio mi se posle dva i po minuta - rekla je Maja.

- Dugo je i izdržao. Šta vi tražite od njega da uradi? - pitalo je Drvo.

- Može da igra na bini uz pesmu koju ja izaberem - rekla je Maja.

- Ja bih voleo da njih dvoje imaju zadatak - rekao je Dačo.

- Ne može! - rekla je Maja.

- Majo ne verujem da će to Asminu teško pasti - reklo je Drvo.

- On se toliko ponižava zbog ove žene - rekao je Dačo.

- To je isuviše lako za gubitak ovakve opklade - reklo je Drvo.

- Mene je za*ebao tvoj drug Toša i već sedam dana imam problem sa Majom. Ona ne želi da bude iskrena, ima strah da se ja za njom zaj*bama. Taj plavi lemur jeste njen zaštitini znak, a misle da ima veze sa onim majmunom iz Crikvenice - rekao je Asmin.

- Nemoj da vređaš - rekla je Maja.

- Ona ne zna jer je ceo život sa papcima. Ona mene maltretira da ja nisam muškarac od reči, devojka nema u mene poverenja, a ja sam naravno za to kriv. Ona ima simpatije prema meni, a imam i ja prema njoj, šta je to ja ne znam - rekao je Asmin.

- Izlazim jer se meni ovo ne sviđa - rekla je Maja.

- Ona mene izluđuje i ništa mi ne veruje zbog plavog smrada -rekao je Asmin.

- Ona je rekla da je ovde sve počelo između nje i Janjuša i meni je to bilo interesantno - rekao je Dačo.

- Meni treba plavi lemur, a kad joj donesem ja ću nju da poljubim u usta - rekao je Asmin.

- Ja verujem da možeš biti kreativniji - reklo je Drvo.

- Može li zadatak da muva neku devojku u kući i da joj se posveti dva dana maksimalno i da nemaš nikakav kontakt sa Majom? U petak ako ispuni zadatak da dobije plavog smrada i jedan Mek obrok - rekao je Dačo.

- Da li da muvam plavu Vanju ili Dušicu? - pitao je Asmin.

- Dušicu - rekao je Dačo.

- Prihvatiću zadatak pod jednim uslovom. Apsolutno niko osim vas dvojice ne sme znati da je Asmin na zadatku. Neka Asmin obrati pažnju da u Eliti i zidovi imaju uši. Ukoliko se Asmin zaista ne bude potrudio i ako ne uspe do kraja da ispuni ovaj zadatak Maja nikad neće dobiti lemura - reklo je Drvo.

- Ako se ne budem nikako obratio onda će biti providno - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić