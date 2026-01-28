Zamalo da mu propadne veče! Toša došao da izvadi Janjuša iz finansijske nestabilnosti (VIDEO)

Sve po starom!
Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Robotom Tošom o svojim problemima sa novcem.
- Šta ima brate moj? - pitao je Janjuš.
- Evo gledam šta se dešava - rekao je Toša.
- Pukao sam noćas 12 hiljada. Donesi bratu neke pare, sve sam pukao - rekao je Janjuš.
- Kako da ti dam ako svi vide, ima da pop*zde. Deset soma za početak - rekao je Toša.
- Donesi mi 10 za početak i idemo da radimo ovo što smo se dogovorili - rekao je Janjuš.
- Ajde - rekao je Toša.
- Moja hijena slatka - rekao je Janjuš.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić