Zamalo da mu propadne veče! Toša došao da izvadi Janjuša iz finansijske nestabilnosti (VIDEO)

Sve po starom!

Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Robotom Tošom o svojim problemima sa novcem.

- Šta ima brate moj? - pitao je Janjuš.

- Evo gledam šta se dešava - rekao je Toša.

- Pukao sam noćas 12 hiljada. Donesi bratu neke pare, sve sam pukao - rekao je Janjuš.

- Kako da ti dam ako svi vide, ima da pop*zde. Deset soma za početak - rekao je Toša.

- Donesi mi 10 za početak i idemo da radimo ovo što smo se dogovorili - rekao je Janjuš.

- Ajde - rekao je Toša.

- Moja hijena slatka - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić