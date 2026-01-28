AKTUELNO

Domaći

Budaletino, lud si za mnom: Aneli daje sve od sebe da isprovocira Alibabu, on hladan kao led! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Aneli Ahmić na sve moguće način pokušavala je da isprovicira Asmina Durdžića, ali joj to nije polazilo za rukom i on je na sve njene peckalice ostao hladan kao led.

- Ne želim sa tobom da se svađa i nemoj da me provociraš - rekao je Asmin.

- Boli me d*pe - dodala je Aneli i prosula mu piće.

Trese se Bela kuća: Maji pukao film i zaletela se na Boginju, ceo haos nastao zbog Filipa Đukića! (VIDEO)

- Ti si bolesna žena - rekao je Asmin.

- Evo ti alkohol, svetski sam te ponizila - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li možeš da me ne diraš? Celu noć me provociraš. Ne želim ti loše, ne želim ti dobro - rekao je on.

Šok! Aneli donela Majin PRAMN KOSE: Toša je oduvao odmah, nikome nije jasan ovaj potez (VIDEO)

- Budaletino, lud si za mnom... Svi vi bivši da ste dobri ne biste bili bivši - govorila je Aneli.

- Živi svoj život i mene se mani - rekao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

