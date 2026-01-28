Budaletino, lud si za mnom: Aneli daje sve od sebe da isprovocira Alibabu, on hladan kao led! (VIDEO)

Drama!
Aneli Ahmić na sve moguće način pokušavala je da isprovicira Asmina Durdžića, ali joj to nije polazilo za rukom i on je na sve njene peckalice ostao hladan kao led.
- Ne želim sa tobom da se svađa i nemoj da me provociraš - rekao je Asmin.
- Boli me d*pe - dodala je Aneli i prosula mu piće.
- Ti si bolesna žena - rekao je Asmin.
- Evo ti alkohol, svetski sam te ponizila - govorila je ona.
- Da li možeš da me ne diraš? Celu noć me provociraš. Ne želim ti loše, ne želim ti dobro - rekao je on.
- Budaletino, lud si za mnom... Svi vi bivši da ste dobri ne biste bili bivši - govorila je Aneli.
- Živi svoj život i mene se mani - rekao je Durdžić.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić