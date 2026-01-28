AKTUELNO

Domaći

Kačavenda i Miki u naletu strasti! Kočnice im definitivno popuštaju, Milena ga jede pogledom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda i Miki Dudić su se ispred hotela prepustili strastima, njihove kočnice defoinitivno popuštaju.

- Ti imaš tu neku strastvenu žicu, ali nemoj me ljubiti. Ako hoćeš da me braniš ja idem do kraja. Ti si žena guja, kad ujedeš kreće otrov - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja? Bu*alo jedna, jesi normalan - rekla je Milena.

- Ti si pandorina kutija, ja tebe ne smem da načinjem - rekao je Miki.

- Ja sam odmah provalila da je manijak - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne rade ove sobice. Mene radi klupica. Ovo je pravi Miki. Počeću da jedem iz tvoje ruke, ali da mi sažvaćeš. Za*eban si igrač, ali ja nisam fer, ja sam stoka. Tamo gde budemiskren ja se sje*em - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić

