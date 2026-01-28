AKTUELNO

OVAKO NEŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO: Asmin ne sme da pogleda Maju, Kačavenda i Miki na korak od poljupca, a njih dvoje su ozvaničili vezu

||

Noć koja je promenila sve!

Prethodne noći se u Eliti održala spektalularna žurka na kojoj je pevao popularni pevač Marko Gačić koji je napravio neverovatnu atmosferu u Šimanovcima, a takmičari su sve vreme igrali i pevali sa njim u glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je igrala na žurki Maja Marinković je uočila poglede Asmina Durdžića, te je odmah prenela Sari Stojanović koja je bila pored nje.

Sandra Todić ubeđivala je Hanu Duvnjak da ne treba da ostane u odnosu sa Neriom Ružanjijem samo zbog deteta i da treba da mu da šut-kartu zbog njegovog ponašanja.

- Hana, znaš ti koliko njih ima dete, pa se razvedu. Vidim ja njega, on je čudan i promeni se. On kao igra na žurki... Kako može da kaže da bi bio sa Vanjom Prodanović da nema tebe? Ja bih mom dečku na to glavu odšrafila. Ti si blejačica, gotivna si i nisi loš lik. Ja sam budala, ali ne volim da idem da se izvinjavam. Mene je prebacilo, ja ne mrzim ljude i nikad ne kažem da sam se napila. Nije da se ja ne sećam, nego zaboravim. Ja znam da sam rekla da si sektašica, svega se sećam i možda nije u redu, ali ja tako prebacim. Ja ne znam šta se dešava između vas dvoje. Vi tek sad vidite šta kome ne odgovara, tu ima svašta - govorila je Sandra.

Tokom večeri su Maja, Asmin i Dača bili kod Drveta Mudrosti, a Asmin je dobio zadatak da kulira Maju 48 sati i da muva Dušicu.

Asmin se nakon toga odmah bacio na zadatak i krenuo da muva Dušicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Marinković prepričala je svoj plan Sari Stojanović kojim je htela da dobije lemura, a zbog kog bi ismejala Asmina Durdžića.

Robot Toša ostao je šokiran kada mu je Aneli u toku noći donela pramen kose Maje Marinković, a nakon toga je Toša pomogao Janjušu sa novcem.

Filip Đukić, Marko Janjušević Janjuš, Asmin Durdžić, Bora Santana, Luka Vujović i Borislav Terzić su se tokom noći presvukli u žensku fitnes opremu koja im je bila deo performansa.

Oni su priredili nastup za pamćenje. Naime, izveli su koreografiju za pesmu "Proteini vitamini" od Gastoza.

Maja i Boginja su se tokom noći sukobile zbog Filipa Đukića, Marnkovićeva je otkrila da ju je Boginja sve vreme gurala u kazinu.

Aneli Ahmić na sve moguće načine tokom noći pokušavala da isprovocira Asmina Durdžića, ali joj to nije polazilo za rukom i on je na sve njene peckalice ostao hladan kao led.

Aneli je nakon Asmina krenula da se obračuna i sa Janjušem, međutim on se nije dao isprovocirati.

Miki Dudić opustio se u kazinu sa Milenom Kačavendom i za nju poručio specijalnu pesmu. On ju je sve vreme grlio, dok se Milena uvijala oko njega, a onda joj je jasno stavio do znanja da će biti samo njegova.

Foto: TV Pink Printscreen

Već danima unazad u Beloj kući se spekuliše o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Luke Vujovića. Dobro je poznato da je ona uz pesme poznatog repera svaki dan slala poruke, zbog čega su sumnje i krenule, a tokom večeri je Luka krenuo da igra uz pesmu Se*s mašina, i sve vreme gledao u Anitu.

Foto: TV Pink Printscreen

Anastasija Brčić došla je uplakala kod Mine Vrbaški, pa je sa njom porazgovarala o Bori Santani, te je sve vreme pričala kako je nju Bora vređao.

Miki Dudić i Kačavenda su se osamili ispred kazina, a u jednom mometnu došlo je do intimnih zagljaja, te nema sumnje da njima kočnice popuštaju.

Nakon raskida sa Borom Santanom, Anastasija Brčić je brže bolje dotrčala kod Murata, kojem se sve vreme pravdala da je raskristila sa Borom, nakon čega je Murat popustio i pao je poljubac njih dvoje.

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji ne kriju da u njihovoj vezi sve gori od strasti, te su se nakon žurke zavukli pod joragan planinu.

Foto: TV Pink Printscreen

Murat Asilguzin i Anastasija Brčić nakon žurke su se opustili u njenom krevetu, gde su sve vreme razmenjivali nežnosti.

Autor: N.B.

