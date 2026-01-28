Zorici Marković propao biznis u Zaklopači, svuda smeće i korov: Kafana zatvorena, izgradnja kuće stopirana, a meštani bruje o bankrotu i dugovima

Neprijatelji Zorice Marković u "Eliti" već dugo spekulišu o njenom navodno propalom biznisu, a sada se ekipa novinara uputila u Zaklopaču, kako bi proverila optužbe na račun poznate pevačice.

Zorica je tamo držala kafanu i počela da gradi kuću, međutim, tamo je sada zatečena pustoš. Detalje je otkrila bivša radnica kafane.

- Ne može se očekivati ozbiljan biznis s velikom zaradom ako mu ne pristupiš na ozbiljan način. Zorica je zaposlila kuvare koji očigledno nisu dorasli ovom mestu i konobarice koje nemaju dovoljno iskustva u ugostiteljstvu, zato je brzo zatvorila firmu.

U okolini restorana, kao i nedovršene kuće, koju je pevačica krenula da zida, pa potom stala. Kako piše Kurir, niko od meštana nije bio oduševljen na pomen njenog imena. Većina nije želela da priča o njoj, već su samo rekli da "zbog određenih problema" više ne radi u njihovom susedstvu. Međutim, jedna komšinica, predstavila se kao Goca, kazala je da je Zorica imala dugove koje je napravila u proteklom periodu.

- Bilo je dosta uništenog inventara, to je sve morala da plati kad je napuštala lokal. Ono što sam čula je i da nije redovno plaćala račune, koji su se s vremenom nagomilali. Zbog toga je ona ušla u septembru u rijaliti, a kafana je zatvorena u oktobru. Kad je ona otišla, njen sin je to sve sredio.

Aleksandar, vlasnik lokala, potvrdio je saradnju sa pevačicom, ali nije želeo da otkrije detalje.

- Zorica je sarađivala s nama, ali je ugovor raskinut u oktobru i više se nismo čuli. Ono što mogu da vam kažem jeste da su sva dugovanja izmirena i da je objekat spreman za izdavanje. Sve ostalo, i ako bih imao nešto da kažem na temu nereda, problema u kafani ili dugova, bila bi povreda poslovne tajne, a to ne želim da radim, tako da nemamo komentar na tu temu - rekao je on.

U neposrednoj blizini kafane Zorica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo. Niko od meštana Zaklopače ne zna razlog. Nedovršeni objekat sad deluje poprilično napušteno - oko njega su korov i đubre, a plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavesnih građana koji odlažu otpatke na nepropisne načine i mesta.

Autor: PINK.RS