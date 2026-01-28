Bivšem učesniku Elite život visio o koncu, a bubreg mu ponudio potpuni neznanac: Danas mu je uputio reči koje teraju na suze (FOTO)

Crnogorski pevač Samir Ramović, koji je učestvovao u "Eliti 7", pre više od godinu dana vodio je ozbiljnu životnu bitku koja je potresla domaća javnost.

Naime, Samir je zbog zdravstvenih problema morao u inostranstvo na transplataciju bubrega, budući da su prognoze bile loše. Njegovi cimeri iz rijalitija putem društvenih mreža trudili su se da mu pomognu u potrazi za adekvatnim donorom bubrega, a na kraju je drama okončana kada mu je organ donirao ujak.

Operacija je prošla kako treba, Samir se uspešno oporavio i vratio svakodnevnom životu, međutim plemeniti gest jednog čoveka nikada neće zaboraviti, o čemu svedoči i njegova najnovija objava na Instagramu.

Njemu je svoj bubreg ponudio potpuni neznanac, čovek sa kojim je i danas u kontaktu i kojem će večno biti zahvalan na plemenitom gestu. Njih dvojica su se sada fotografisali zajedno, a pevač mu je uputio dirljive reči.

- Plemenitost bez granica. Nekad ljudi koje nikad nisi video u životu urade više za tebe u teškim trenucima nego mnogi sa kojima si proveo dobar deo života. Miško Vidović — čovek koji je pre godinu i po dana došao iz Bijeljine u Istanbul sa namerom da mi donira svoj bubreg. Zaplakao je kada je saznao da će mi ipak ujak biti donor. Večna zahvalnost i poštovanje - napisao je Samir.

Mislio sam da me je Bog zaboravio

Podsetimo, nekoliko meseci posle operacije gostovao je na RED TV, gde je iskreno pričao o svojim strahovima i nedaćama.

- Pošto su mi se dešavale teške životne situacije u poslednjih deset godina... Kad sam izašao iz Elite, kad sam saznao koliko je problem zdravstveni osećao sam se kao da me je Bog zaboravio. Par dana pred odlazak u Tursku, ujak mi se javio par dana pre toga. Ispostavilo se da mi ujakov bubreg odgovara, imao sam sreće da odem u Tursku i ta klinika je veoma profesionalana - rekao je tada Samir.

- Operacija je prošla dobro, oporavak ide dobro i zahvaljujem se ovom prilikom. Napisaću knjigu o svemu kroz šta sam prošao. Mogao bih čak i više knjiga da napišem o svom životu - rekao je Samir.

Autor: D. T.