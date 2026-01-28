AKTUELNO

NISAM NIŠTA IMALA SA NJIM, STOJIM IZA TOGA: Anita nazvala Minu i Daču LAŽOVIMA, negira da im je ispričala sve o aferi sa Reljom, pa optužila Vrbaški da Viktoru radi IZA LEĐA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narene gošće u emisiji ''Radio Amnezija'' bile su posvađane drugarice Mina Vrbaški i Anita Stanojlović. Voditelji Filip Đukić i Bora Santana rešili su da raščivijaju njihovu temu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji je razlog da ti se Anita poveri za Relju? - upitao je Bora.

- Bile smo bliske, postala mi je draga. Eto, to je razlog - kazala je Mina.

- Anita, isto pitanje - dodao je Bora.

- Stojim iza toga da ništa nisam rekla. Da se pravdam ne želim. Mogu da se poverim svom dečku, nikom drugom - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš je postavio pitanje: ''Kako misliš da se oseća Nikolija sad i da li su se rastali, zbog grubog se*sa sa tobom kako se priča?'' - pročitao je Bora.

- Što bih ja mislila o tome kako se neko oseća? Ja sam rekla da nisam ništa nisam imala sa njim - rekla je Anita.

- Šta ako se dokaže da ste imali nešto i ako napolju izađu neke prepiske? - upitao je Dača.

- Nema poruka - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita, kome smo mi naručivali lajkove, ako nije Relja? - upitao je Dača.

- Ja sam Tamari rekla da baci lajk, a kome, to nije vaša stvar - kazala je Anita.

- Koju si majicu htela da ti Tamara naruči? Neku Zarinu, ili BLKN (Reljin brend) - upitao je Dača.

- Moja stvar šta sam htela, glupo pitanje - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, juče si rekla da je Luka sve znao o Anitinoj aferi sa Reljom. Kako to? - upitao je Dača.

- Ja sam Aniti rekla da će Dača prestati da priča o Aniti i Relji, ako Luka prestane da ga naziva lažovom, a meni je Anita rekla da Luka celu priču već zna - istakla je Mina.

- Anita, ti si rekla da Mina radi iza leđa Viktoru, o čemu je reč? - upitao je Bora.

- Sve što sam rekla, iza toga stojim. Da detaljišem neću. Luka je svojim očima video neke stvari. Neću da ulazim u te stvari. Mina je dobila srce jedno od jedne osobe, a govori da je imala to srce oduvek, a nije ga imala - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je roze srce, a ne crveno. Dobila sam od svoje majke srce roze boje. To sam dobila na samom početku rijalitija. Tada su mi stigli pokloni od kuće. Ne opterećujem se tim glupostima, privescima i ostalom. Viktoru sam sve objasnila, važno mi je da on zna šta je istina, a ne šta Anita priča. Anita priča i da sam ja dobila sat. Znam da sma ispravna i čista - kazala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

