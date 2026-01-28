AKTUELNO

Domaći

Novi skandal trese estradu! Anita optužila Minu Vrbaški da je bila s oženjenim reperom Bibom: Pričaj šta ste radili kad je DOBIO DETE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Nakon što je Mina Vrbaški konačno progovorila i priznala da joj se Anita Stanojlović poveravala o tajnoj ljubavnoj aferi sa Reljom Popovićem, Anita joj je uzvratila i optužila da je ona bila ljubavnica oženjenog repera Đorđa Bibića Bibe!

U toku emisije ''Radio Amnezija'' Anita Stanojlović optužila je svoju dojučerašnju drugaricu Minu Vrbaški da je imala aferu sa mladim reperom Bibom, koji je oženjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo da kažem ja. Ako sam ja ljubavnica, neka Mina kaže šta je radila sa Bibom, kad je dobio dete - rekla je Anita.

- Bibom? Ko je Biba? - upitao je Bora.

- Reper Biba - kazala je Anita.

Foto: Instagram.com

- Kad smo već kod toga, ti si meni isto Anita pričala za Bibu - dodao je Dača.

- Ma daj, ne lupaj - kazala je Anita.

- Ja sam dobra sa njima. Upoznala sam Bibinu ženu, dobra sam sa njom. Ja nemam šta da se pravdam. Ljudi znaju da ništa nemam sa tim čovekom - rekla je Mina. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

