Viđali su se, ali... Nakon optužbi da je Mina Vrbaški bila ljubavnica oženjenom reperu Bibi, oglasila se njena majka Ivana i ispričala sve što zna

Kao bomba odjeknula je vest da je učesnica "Elite" Mina Vrbaški navodno imala tajnu aferu s oženjenim reperom Đorđem Bibićem Bibom iz popularne grupe "Crni Cerak", a sada se tim povodom oglasila njena majka Ivana Vrbaški.

Ovu informaciju plasirala je Minina doskorašnja drugarica Anita Stanojlović, nakon što je Vrbaški potvrdila priču Dače Virijevića da joj se Anita poveravala da je bila u tajnoj šemi s pevačem Reljom Popovićem. Anita nije želela da ćuti, te je rešila da raskrinka bivšu drugaricu.

- Samo da kažem ja. Ako sam ja ljubavnica, neka Mina kaže šta je radila sa Bibom kad je dobio dete - rekla je Anita, što je pokrenulo lavinu komentara.

Tim povodom kontaktirali smo Mininu majku Ivanu, koja je demantovala Anitine navode.

- Ja to ne mogu ni da komentarišem, dovoljna mi je reakcija Minina, Borina, Filipova... Oni su se smejali svi. To su takve budalaštine... Ja uvek gledam ko priča, a ne šta priča, ali neću pljuvati nikog. Ipak, treba da gledamo ko je to rekao - počela je priču Ivana.

Potvrdila je da se Mina i poznati izvođač poznaju, čak i da su sarađivali u njenom rodnom gradu.

- Imali su zajedno nastup sa Minom i Inđiji, momci iz "Crnog Ceraka". Gostovali su tu, Borisa smo vodili da bude tu nešto malo, jer ih obožava, a klinac je, pa ne može do kasno. Mina tu s njima otpevala, posle došla kući, tada je živela ovde.

Upoznala ih je i ona sama.

- Ja njih znam, tada sam ih upoznala. Mina je neko ko nema tajni od mene. Suludo mi je pričati o tim stvarima, ti ljudi nemaju veze s rijalitijem. Sećam se kada su gostovali, vodili smo mog sina - rekla je Ivana, a na pitanje da li su Biba i Mina nastavili da se druže i posle nastupa u Inđiji, rekla je:

- Puno me pitate. Ne znam koliko se druže, znam da se poznaju, mislim da su se čak i posle toga i viđali, ali to je u društvu, tu je i Bora... Ne koliko ja znam lično, da su njih dvoje išli sami. To su neke priče koje nemaju veze s istinom. Ma, samo skreću sa teme, to je moje mišljenje - rekla je ona za Pink.rs.

Mina: Znam mu ženu

Podsetimo, Vrbaški je danas na radiju demantovala Anitine tvrdnje o aferi s oženjenim Bibom, koji ima dete.

- Ja sam dobra sa njima. Upoznala sam Bibinu ženu, dobra sam sa njom. Ja nemam šta da se pravdam. Ljudi znaju da ništa nemam sa tim čovekom - rekla je Mina.

Autor: D. T.