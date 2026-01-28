KAKO SE KOKOŠKA MOŽE DRŽATI U STANU! Urnebesan Anelin odgovor na Janjuševo pitanje o pernatim domaćim životinjama će vas nasmejati do suza! (VIDEO)

Urnebesno!

Aneli Ahmić ćaskala je sa svojim bivšim momkom Markom Janjuševićem Janjušem.

- Koje su pernate domaće životinje? - upitao je Janjuš.

- Pernate domaće, evo sad ću da ti nabrojim. Koje pernate domaće? Šta je to pernato i domaće? Šta, kokošku možeš držati u stanu? - upitala je Anita.

- Šta se dobila od kobile i konja? Šta se dobije? - upitao je Janjuš.

- Ždrebe - kazala je Aneli.

- To si čula od drugih, a do skoro si govorila da se dobija poni - rekao je Janjuš.

- Šta ti znaš, pi*konjo jedan. Bez stava i karaktera, za mene si jedna pi*kica. Šetaš se u boksericama danas ispred mene, a ja ti celo telo znam. Znam sve, čak i taj mali pe*is - kazala je Aneli.

