ON NIJE ČOVEK, RIJALITI MU JE ISPRED PRIJATELJSTVA! Oglasila se Viktorova porodica posle žestoke drame s Lukom, a tek da čujete šta kažu za Minu Vrbaški

Prijateljstvo Viktora Gagića i Luke Vujovića u "Eliti" puklo je u ponedeljak uveče, tokom "Pretresa nedelje", kada je Vujović povisio ton na Minu Vrbaški, koju je potom optužio da je nepoštena prema svom partneru.

Tuču dvojice prijatelja sprečilo je obezbeđenje, a potom je Luka optužio Minu da je bacila oko na drugog muškarca. Viktor ga je osudio što to njemu, ako mu je već prijatelj, nije rekao u lice, već ga pušta da bude u zabludi, dok se Vujović pravdao da "ne želi da se meša". Sada je o novonastaloj situaciji sud dala porodica Gagić.

- Sukob između Viktora i Luke je težak jer su do juče bili najbliži prijatelji. Ipak, prijatelj nije onaj koji zarad jedne ljubavne pesme iznosi Drvetu mudrosti takve stvari koje je trebalo Viktoru reći u lice. Ovako nešto bi uradio čovek, ali Luka nije to uradio. Luka je nažalost pokazao da mu je rijaliti ispred prijateljstva i da mnoge poteze vuče isključivo zarad priče - rekli su nam Gagići i dodali:

- Viktor će se sa svim ovim nositi, verujemo kao i do sada, razgovorom, smireno, oslanjajući se na svoj sopstveni osećaj. On uči, sazreva i ono što je najvažnije - nek izađe pametniji, ali ne i ogorčen. Poštovanje, lojalnost i istina bi trebalo da budu osnov svakog odnosa, kako prijateljskog, tako i ljubavnog. Istina će uvek pronaći svoj put, samo je pitanje vremena.

Na pitanje da li su razočarani u Minu, te na koji način smatraju da će se Viktor nositi s nepoverenjem, rekli su:

- Ako se ispostavi da Mina nije bila iskrena, Viktor kao čovek koji je u odnos ušao čistog srca, nema čega da se stidi, on će uvek moći da ide uzdignute glave, jer čast, obraz i istina ne zavise od tuđih postupaka, već od sopstvenih - poručili su članovi Viktorove porodice za Pink.rs i dodali:

- Zahvalili bismo se obezbeđenju što zaista savesno rade svoj posao i što su sprečili Viktora da napravi nepromišljen postupak. Znajući njega kao osobu on ne zaslužuje posledice koje bi taj postupak povukao sa sobom. On nije osoba koja izaziva sukobe, ali svi mi imamo svoje granice tolerancije - rekli su oni za Pink.rs.

Autor: D. T.