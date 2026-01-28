NEĆU ČOVEKA KOJI NE ZNA DA ZARADI PARE! Poznata Srpkinja izjavom šokirala javnost, pa žestoko potkačila porodicu Ahmić: One su muškarce uvek terale iz kuće!

Ona je izjavila da joj više prija da bude sama nego sa muškarcem koji joj ne prija. Kaže da su se ljudi dosta otuđili, kao i da se trudi da pronađe mir u svemu što radi.

Voditeljka i spisateljica, Jasmina Rakitić poznatija kao Jasmina Ana neretko iskrenim izjavama napravi skandal u javnosti, a tako je bilo i sada kada je govorila o tome da joj često pišu na mrežama mlađi muškarci.

Jasmina je i sada za Blic iskreno govorila o svom životu, te nam je otkrila da ne pada na poruke koje dobija, da jeste tačno da pored sebe ne želi slabijeg muškarca, kao i da bi radije bila sama nego sa nekim ko joj ne odgovara.

- Ja sam oduvek bila slobodna i mene roditelji nikada nisu kontrolisali. Uvek su me svuda puštali samu, nikada nisam bila problematična, a bila sam uvek i slobodna. Mir jesam našla tek sada, a tačno je i da jesam propustila neke prilike. Kad to kažem, mislim na to da nisam možda pronašla čoveka koji mi skroz odgovara. Imala sam iskustvo braka, imala sam i neke veze, ali sve u jednom čoveku nisam našla.

Takođe, volim muškarce koji su ostvareni. Ne mislim da bih ikoga izdržavala, ali neka muškarac zarađuje bar isto koliko i ja i to je fer.

Ne mora da bude ni genije, ni ne znam ti ja šta, ali da bude normalan. Kao ljudi smo prestali da razgovaramo, to je nešto strašno. Omladina je samo "bleji", nema nekih iskrenih razgovora, to je strašno. Nažalost, mislim da više nisam za kompromise. Bolje mi je da kvalitetno budem sama, nego sa nekim. Nije fraza, stvarno mislim to. Javljaju mi se klinci stalno na mrežama, to je katastrofa. Oni su 30 godina mlađi, pišu, ali mislim to je strašno. Ne bih se svakako upoznavala preko društvenih mreža, to je kod mene tako - rekla je Jasmina Ana.

"Uradila sam fejslifting"

Ona je otvoreno govorila i o plastičnim operacijama, te tvrdi da osim fejsliftinga ni u čemu nije preterala.

- Što se operacija, botoksa i drugih stvari tiče, ja sam uradila samo taj fejslifting i nisam želela da se u tome pretera i da se mnogo vidi. Što se drugih stvari tiče, zaista nisam preterala. Vidim da su žene preterivali danas u mnogo čemu. Naravno da je bitna nega, ali sve umereno treba uraditi - rekla je ona iskreno.

Jasmina Ana je otkrila tajne porodice Ahmić, ispričala je sve o Aneli, ali se dotakla i bivših partnera Grofice i Site Ahmić, kao i toga šta su zajedno radile u prošlosti.

- Njih tri imaju jasan plan, a to je da su nekako muškarce uvek terale iz kuće. Imaju veze, sve to stoji, budu neki odnosi i onda oni posle odu. Kao da su se dogovarale, a što se tiče tih priča oko prostitucije, verujte mi da ništa nije došlo do mene, a znam mnogo. Već sam govorila o kojim damama se radi - rekla je Jasmina Ana.

Autor: S.Z.