Godinama sam na estradi, ništa me ne čudi! Lukina majka o navodnoj aferi snajke Anite i Relje Popovića: Normalno je da to mom sinu neće potvrditi javno

Nedeljama unazad spekuliše se da li je tačna informacija da je Anita Stanojlović imala tajnu aferu s pevačem Reljom Popovićem, a njen trenutni dečko Luka Vujović najpre ju je branio u "Eliti", međutim poslednjih dana priznaje da je i on prilično sumnjičav.

To je bila jedna od tema tokom ovonedeljnog "Pretresa nedelje sa Milanom", ali i sutradan, na "Igri istine". Učesnici "Elite" primetili su da je Vujovićeva odbrana Anite sve slabija, a ni on ne krije da nije siguran da mu devojka priča istinu o Relji.

- Ja ne mogu da znam šta je istina. Ali ako krenemo od pretpostavke da jeste, to ne bi trebalo da se tiče Luke. Pod uslovom da jeste istina, da ponovim, normalno je da Anita to neće reći javno i potvrditi tako nešto, tako da bi trebalo da je razume. Istina ili ne, to neće poremetiti njihov odnos. Ja sam godinama u estradi i nista me ne čudi. Čudi me samo zašto se o tome priča - rekla je za Pink.rs Lukina majka Biljana Vujović, koja je prokomentarisala i prekid prijateljstva dva para - Luke i Anite sa Viktorom Gagićem i Minom Vrbaški.

- Što se tiče Mine i Anite, Anita je za Minu klinka, a i suviše, suviše naivna. Viktor i Luka... Bespotrebna svađa. Meni je inače sve suludo. Od toga da neko nekom nešto da ili ga pogleda ili se nasmeje... Šta god. Ali tamo važe druga pravila i ja ih prva ne bih ispoštovala da sam tamo i u njihovim godinama. Da rezimiram, Luka joj neće ništa zameriti što ne uradi u rijalitiju i dok je sa njim i takav stav podržavam - objasnila je Biljana za Pink.rs.

