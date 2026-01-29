ON JE BUDALA JER JE NIJE POLJUBIO! Bivši učesnik Elite izneo svoje tumačenje odnosa Milene i Mikija, OVO smatra glavnim razlogom jer nije otišao korak dalje tokom žurke! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Nekadašnji učesnik Ramiz Gusinac, prokomentarisao je aktuelna zbivanja u najgledanijem rijalitiju svih vremena ''Eliti 9''.

Veliku pažnju javnosti izazvao je odnos Milene Kačavende i Mikija Dudića tokom održane žurke u Eliti, te se povela tema oko toga da li postoji hemija među njima.

Kako komentarišeš odnos Milene Kačavende i Mikija Dudića?

- Verovatno su se oni vremenom zbližli. Moguće je da je i ona njega primetila na početku rijalitija, pa da je tim peckanjem njega malo izazivala. On je budala jer je nije poljubio. Moguće je i da ga je i strah, ne znam. Nemam objašnjenje. Ipak su oboje u nekim zrelim godinama, trebalo bi da bude opušteniji i da nema nikakvu barijeru. Ne znam, samo on zna šta ga je prečilo da ode korak dalje. Što se nje tiče, ona je veoma lepa žena, na mestu, ali ona može da ga digne, a potom i da ga ''raskomada''. Milenu poznajem, ona je baš dobra žena, imam veoma lepo mišljenje o njoj. Što se mene tiče, veoma su mi lepi kao par.

Autor: S.Z.