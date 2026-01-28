Isplivali zajednički snimci Mine Vrbaški i oženjenog repera Bibe: Haos na mrežama, Anita raskrinkala bivšu drugaricu i obelodanila NOVU AFERU (VIDEO)

Anita Stanojlović osvetila se danas bivšoj drugarici Mini Vrbaški u "Eliti", te je pred milionima gledalaca optužila da je bila ljubavnica oženjenom reperu Đorđu Bibiću Bibi.

Navodno, prema Anitinoj priči, njihova romansa odvila se nedugo nakon što mu se porodila supruga.

- Samo da kažem ja. Ako sam ja ljubavnica, neka Mina kaže šta je radila sa Bibom kad je dobio dete - rekla je Anita, što je pokrenulo lavinu komentara.

Mina se pravdala da sa Bibom nije imala ništa, već da su samo nastupali zajedno u Inđiji, u njenom rodnom gradu, a da se zaista poznaju govore i snimci na društvenim mrežama koji datiraju iz 2022. godine. Momci iz popularne grupe "Crni Cerak", čiji je i Biba član, nastupali su u popularnom klubu u Inđiji, a specijalna gošča bila im je upravo Mina, koja je sa njima izvela svoj hit singl "Kamasutra".

Lacku i Seksi đuskali su na stejdžu zajedno sa Minom, dok je Biba stajao tik do njih, što nije promaklo fanovima na društvenim mrežama, koji tvrde da je reč baš o njemu.

Snimak je Mina podelila na svim platformama gde ima naloge.

- Samo Cerak po malo! Kakvo kidanje sinoć zajedno sa "Crnim Cerakom". Hvala braći Lacku, Seksiju i Bibi, a uskoro grmimo sa novim pesmama jače nego ikada - napisala je Mina, označila izvođače i stavila srce.

Snimak postoji i na TikToku.

Podsetimo, Mina Vrbaški je demantovala da je bila sa Bibom.

- Ja sam dobra sa njima. Upoznala sam Bibinu ženu, dobra sam sa njom. Ja nemam šta da se pravdam. Ljudi znaju da ništa nemam sa tim čovekom - rekla je Mina.

Viđali su se, tvrdi njena majka

Ovim povodom za naš portal oglasila se i Ivana Vrbaški, Minina majka, koja je demantovala Anitine navode.

- Ja to ne mogu ni da komentarišem, dovoljna mi je reakcija Minina, Borina, Filipova... Oni su se smejali svi. To su takve budalaštine... Ja uvek gledam ko priča, a ne šta priča, ali neću pljuvati nikog. Ipak, treba da gledamo ko je to rekao - počela je priču Ivana.

- Imali su zajedno nastup sa Minom i Inđiji, momci iz "Crnog Ceraka". Gostovali su tu, Borisa smo vodili da bude tu nešto malo, jer ih obožava, a klinac je, pa ne može do kasno. Mina tu s njima otpevala, posle došla kući, tada je živela ovde.

Upoznala ih je i ona sama.

- Ja njih znam, tada sam ih upoznala. Mina je neko ko nema tajni od mene. Suludo mi je pričati o tim stvarima, ti ljudi nemaju veze s rijalitijem. Sećam se kada su gostovali, vodili smo mog sina - rekla je Ivana, a na pitanje da li su Biba i Mina nastavili da se druže i posle nastupa u Inđiji, rekla je:

- Puno me pitate. Ne znam koliko se druže, znam da se poznaju, mislim da su se čak i posle toga i viđali, ali to je u društvu, tu je i Bora... Ne koliko ja znam lično, da su njih dvoje išli sami. To su neke priče koje nemaju veze s istinom. Ma, samo skreću sa teme, to je moje mišljenje - rekla je ona za Pink.rs.

