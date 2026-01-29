GASTOZ POSTAJE OTAC? Na slavlju kod Amidže uradio jednu stvar kojom se odao (VIDEO)

Popularni TV voditelj Ognjen Amidžić upriličio je večeras gala proslavu povodom rođenja ćerke Lole, koja je na svet došla u subotu, 24. januara, a na spisku zvanica našli su se brojne poznate ličnosti sa domaće javne scene.

Među njima pronašli su se voditeljka Dušica Jakovljević i pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz.

Dušica je ovim povodom na svom Instagram nalogu zabeležuila nekoliko trenutaka sa proslave. Nije izostao ni običaj cepanja majice i uzimanja "pelcera". Ovaj trenutak je posebno bio zanimljiv jer je uhvaćen trenutak kada Gastoz uzima "pelcer" od Ognjena.

Na društvenim mrežama ovaj detalj nije prošao nezapaženo, pa su se ubrzo povela nagađanja da je Gastoz ovim gestom možda nagovestio da je spreman za ulogu oca. Mnogi su komentarisali da je ovaj potewz simbol nove životne faze, te da rijaliti pobednik očigledno razmišlja o porodičnom životu.

Podsetimo, Gastoz je nedavno javno priznao da je stavio tačku na vezu sa Anđelom Đuričić, zbog čega su spekulacije dodatno dobile na intenzitettui.

Autor: A.Anđić