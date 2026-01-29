AKTUELNO

ŠOKIRALA SVE: Vanja Živić smanjila implante, odučila se na promenu, a svi se pitaju ZBOG ČEGA

Aktuelna učesnica Elite 9, Vanja Živić, nedavno je radila rekonstrukciju implanta u zadnjici.

Kako saznajemo , Vanja je navodno nedavno uradila rekonstrukciju silikonskih implantata u zadnjici, ali se ovoga puta odlučila za manju veličinu nego ranije.

Gledaoci su već počeli da komentarišu njen izgled na društvenim mrežama, primećujući da Vanjine obline sada deluju skladnije i drugačije u odnosu na period pre ulaska u rijaliti.

Komentari se nižu, a mišljenja su podeljena – dok jedni hvale njenu odluku i promenu, drugi se pitaju šta je sve prethodilo ovoj estetskoj intervenciji i da li je to uradila jer su joj takmičari često komentarisali izgled.

