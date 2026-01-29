Ljubav nije bila dovoljno jaka: Maja stala na Asminovu stranu nakon raskida sa Stanijom, polako priprema sebi teren?! Alibaba priznao zašto je ukinuo bivšoj PRIHODE! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Fitnes muškarčine.

Bravo momci pokidali ste noćaš.

- Bolje ovako da zabavljamo narod nego da se vređamo - rekao ej Terza.

- Ja bih ovako funkcionisao uvek - rekao je Janjuš.

- Ja sam bio instruktor. Ono je moj specijalitet, muška du*eta. Mene su oduševili jer niko nije kalkulisao da uzme nešto manje provokantno - rekao je Luka.

- Dali su mi helanke koje po sredini stežu, imaju neku crtu. Kao da mi neko odozgo vuče, da izvinete. Treba da idemo od grada do grada i da uzimamo neku lovu za blamiranje - rekao je Filip.

Asmine, gde nestade onolika ljubav prema Staniji?

- Ja jesma nju branio i išao sam protiv celog sveta, ali imali smo par sitnica pre rijalitija koje su počele da gase sve. Ja sam se na Maju prešaltao posle mesec dana. U početku sam se malo zezao. Napolju imam obaveza, pa nisam mnogo razmišljao. Par meseci unazad smo imali problema. Ja nikad nisam rekao da se borim za ljubav, napolju sam se borio. Ja sam ovde ušao da se borim za svoje ime i porodicu, protoiv Site! - rekao je Asmin.

- On je dva i po meseca branio Staniju. On je rekao da za matorce nije istina. Branio je, da bi na kraju u klipu sa Dačom rekao da je gora od drugih. Potvrđuješ da je tačno ono što je Aneli rekla. Mi možemo da nagađamo šta je u pitanju, možemo da pomislimo šta hoćeš - rekla je Matora.

- Da mene moj brat pljuje napolju ja bih mu je*ao mater. Ako ona mene misli da može da pljuje bez razloga neće moći - rekao je Asmin.

- Izneo si kako je kačila slike za Marka Markovića, pa za nekog druga. Pričao si u smislu kako je ona tebi bila neverna. Ako ti je pred ulazak rekla da ne budeš sa Majom, samim tim si je razočarao jer si se zaljubio - rekla je Matora.

- Bolje se bavi sa Draganom i Janjušem! - rekao je Asmin.

- Maja ga ponižava ovde bre! On iznosi detalje, pa i ja bih isto radila na njenom mestu. Ovde je pričao za Marka Markovića. Šta je klip sa Dačom? On je rekao da je mnogo ljubomoran, čak i na fitnes instruktora - rekla je Matora.

- Ona mene ne zanima! Ukoliko ona bude korektna biću i ja. Ja se nikad ne mirim sa bivšim devojkama, malo sam nenormalno ljubomoran. Ne želim da njom nikako ljubavni odnos - rekao je Asmin.

- On je ušao kao zauzet muškarac. Meni da je ušao ovako bivši verenik ja bih haos napravila. Kose mu se reči i dela. Očigledno nije bila dovoljno jaka ljubav! Ja u rijaliti nikad ne ulazim zauzeta baš iz ovih razloga. Nisam tip koji vara. Nije bilo to toliko jako čim je došlo do ovih situacija - rekla je Maja.

- Svakom muškarcu imponuje da bude sa Stanijom, a onda mu sve smeta. Stanija je za njega Bog! Tu nije ni bilo ljubavi, njemu je to odgovaralo jer je ona ime i prezime - rekao je Mića.

- On je tražio Majine slike - rekao je Luka.

- Ja niakd ne bih tražio slike da su bile gole. Ona je gledala slike u autu i ja sam bezveze rekao da mi pokaže - rekao je Asmin.

- On nije napljuvao Staniju, pričao je lepo o njoj - rekao je Luka.

- Pljuvao je Staniju - rekao je Dačo.

- Rekao je da od njenog biznisa ne može da se živi u Majamiju, da je plaćao i račune - rekao je Milan.

- Ja ne znam - rekao je Luka.

- Svi smo naj*ebali. Branio je kao što sad brani Maju. Njemu se ni Maja ne sviđa, tj. nije zaljubljen u nju. Bio je sa Stanijom zbog svojih interesa. Gospođi je odgovaralo da joj ostavi karticu i da ona troši, nema pranja! - rekla je Aneli.

- Nikad ne bih povukao punomoćje za karticu da ona nije pljuvala. Da je bila normalna ostavio bih joj do kraja, ali ona je bila bahata. Ne dam se ponižavati nikad - rekao je Asmin.

- Kupio ju je time. Sve dođe na moje. Pokazala je svoje lice, bili su u vezi iz interesa - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić