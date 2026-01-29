UBEĐEN DA JOJ NIŠTA NIJE DOVOLJNO: Nerio tvrdi da Hani smeta sve što on uradi, ona skočila ko oparena: ZAMERAM MU SAMO OVO... (VIDEO)

Nije mu lako!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Miloševićč je pročitao naredno putanje za Hanu Duvnjak:

- Nerio je došao ovde, najstrašnije je oblatio svoju majku, odrekao se nje, samo da bi stao uz tebe i tvoju porodicu, šta on treba još da uradi?

- Meni ej to dovoljno, ja njemu prigovaram zbog drugih stvari, sve što je on uradio je sjajno, on je rešio da uđe ovde na svoju priču, ali - pričala je Hana, a Bora je prekinuo:

- Njoj se sviđa Terza karakterno i to je to - rekao je Bora.

- Ovo su gluposti - dodao je Terza.

- Molim te Boro ne lupetaj, ja Neriu zameram tri stvari, što je tek sada i na ovaj način moralo doći do ovoga, ja sam htela da odemo na vreme, a njega boli ku*ac za sve, ali možda bi sada bilo drugačije. - rekla je Hana.

- Ona treba da bude mirna i bezbrižna jer je sve u redu, jer je mirna sada, a to da će Sita da pljuje, ona će uvek da pljuje, a ovo što njemu Hana zamera je nešto od ranije a zvuči kao da se nešto desilo sada - rekla je Milena.

- Imali su oni priliku da idu negde druge, ali nisu otišli, i mislim da im je ovo šansa da se obezbede- rekao je Filip.

- Imali smo mi šansu i pre toga, ali je on hteo da uđe. On je dao neki auto u delove, a meni nije doneo ono što sam ja tražila. On ne misli šta radi, a tek kada skonta šta je uradio, on se pokaje, ja govorim za njegovo dobro šta da radi, njega boli ku*ac ako izgubi 200 evra - dodala je HAna,

- Ona meni prebacuje uvek iste stvari, to da sam zaboravan, da je nisam zaštitio od Site, ja volim da radim, ali volim lagano, ja na mnoge stvari kažem ma pusti šta te briga, nju to nervira - rekao je Nerio.

- Bio je i takav kada ga je upoznala, neradnik, lenj - dobacila je Aneli.

- Oni imaju druge probleme, on je govorio da je njega Hana terala da govori neke sitnice, koje on nije hteo, ona od njega pravi nemarnog oca, on misli da će on da ispadne najgori. Ona je govorila da je dete samo njeno, da je on nije branio od Site, a ti si Hana njega demantaovala, ispada da je on najviše lagao - rekao je Uroš.

- On ima sumnju da Hana hoće njega da ostavi, da hoće da odvede dete - rekao je Milan.

- Ja nju volim, ali u svađama ne mogu, hoću da počupam ovo malo kose što imam, ona meni govori da ja nisam nju branio koliko treba - rekao je Nerio.

- Ti bi volela da on pokopa svoju majku - dodala je Aneli.

- Ja mislim da tebi nikada ništa neće biti dovoljno, da sam pucao u Situ,pitala bi što nisi više - rekao je Nerio.-

- Meni smeta što on neće da idemo iz Dubrovnika - dodala je Hana.

Autor: N.B.