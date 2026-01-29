Ko je Lein vlasnik!? Aneli se potpuno ogradila od odgovornosti prema psu, Luka pokazao koliko srce ima prema životinjama! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Jovanu Tomić Matoru, Draganu, Aneli i Ivana.

Kako ste tako nepažljivi da pokažete takvu nebrigu za pse? Luka svaka ti čast!

- Psi su bili napolju, igrali se sasvim normalno, ali je jezero zaledilo. Mislili su da je zaleđeno i dalje, pa su unutra upali - rekla je Aneli.

- Od kad je Lea došla Aneli nikad nije vodila računa. Džumiju smo Jovana i ja posleveće sto posto. To je bio trenutak nepažnje. Ja sam Džumija stalo sklanjala da to ne radi. Nisam ja došla da samo čuvam psa i smatram da nismo krivi - rekla je Dragana.

- Ne pada mi na pamet da se pravdam. Desilo se da su upali u vodu. Svako ko se našao to bi to uradio da ih izvadi. Lea izleti i kad obezbeđenje dođe na vrata. Hvala Bogu da su živi i zdravi i da se Luka našao u tom trenutku. Nismo nemarni, ne smatram. Ne mislim da smo nemrani samo se desilo tako. To rade samo hejteri koji nas ne gotive - rekla je Matora.

- Šokiran sam! Prošle godine je bila potpuno drugačija situacija, Aneli niko nije hejtovao, a mene hejtuju. Ako neka budala misli da nas troje nismo brinuli o Lei, nek uzme pištolj - rekao je Ivan.

- Ne bi svako prišao i bio znatiželjan. Čulo se kao da neko bućka rukicama. Bio sam znatiželjan jer smo Mina i ja spasili goluba kad je bio u vodi. Nije se čulo kuče da cvili. Morali su da znaju ako se topi led da je moglo da dođe do toga. Matora i Dragana ne puštaju Džumija da vrši nuždu sam. Ivan, Matora i Dragana stvarno vode računa - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić