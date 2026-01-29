Ajde sad ispričaj te sitnice i izblamiraj se! Aneli pokušala da zaustavi Neriovo raskinkavanje Ahmića, pa od Hane povukla ŠOK potez: Nećemo da nas rođaka uhodi... (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Neria Ružanjija.

Kako to da si se promenio prema Hani od vremena kada si od svoje tetke uzimao slatkiše? Da li shvatiš da te Janjuš krivo savetuje da varaš Hanu, samo da bi naveo priču na njenu vodicu?

- To smo se Janjuš i ja za*ebavali. Nisam se ja promenio prema Hani od kad sam poboljšao odnos sa Aneli. Ona i ja jesmo bliži i pričamo. Mi ćemo opet da se posvađamo, ali ja nju volim, pa je volim. Volim i Hanu naravno, ali ne mogu da se pkašam kao da je neki duh ušao. Aneli meni nije ništa nažao uradila. Ne mofgu da se ponašam kao da je duh - rekao je Nerio.

- Ja zbog njega komuniciram sa njom. Ko sam ja njemu da naređuejm kako će se ponašati sa njom. Ja nju ne želim da vređam - rekla je Hana.

- Ja opraštam sve. Ja sam Siti prelazio preko mnogo gorih stvari, zašto ne bih prešao i Aneli - rekao ej Nerio.

- Ja nisam htela da uđe ovde da se ove situacije ne bi dešavale - rekla je Hana.

- Ona je prva komunicirala sa mnom, a Neriju je bio drago. Kako se ona postavi prema meni tako i ja prema njoj - rekla je Aneli.

- Ti si mene prva vređala - rekla je Hana.

- Nerio ajde sad iuspričaj te sitnice i izblamiraj se. Sita ne živi u Dubrovniku - rekla je Aneli.

- Nećemo da nas rođaka uhodi jer nećemo da kažemo gde živimo - rekla je Hana.

- Dešavalo se - rekao je Nerio.

- I ja volim Dubrovnik, ali ne želim da živim tamo. Mene Asminova podrška ucenjuje sa objavljivanjem nekog papira za mene i moju majku kad sam imala 14 godina - rekla je Hana.

- Vi ste ušli ovde sa strahom od SIte, a govorite da vas nije strah - rekao je Asmin.

- Više me nije strah! - rekao je Nerio.

- Oni se od 14. godine vuku i normalno je da su se tek osvestili. On je lele*udio u celom periodu. 20 dana su bili prva tema i pričali samo o Siti, a sad tišina. Pušeni ste da se vidi kako vi funkcionišete. Vi se tek sad praktično upoznajete. Ja vidim da ovde više nema te ljubavi, mogu samo da ih vezuju odgovornosti dva roditelja. Sad te shvatate da je zarađeno - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić